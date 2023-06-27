Александр Проханов: Мимо виска государства Российского пронеслась пуля. Чтобы никогда этого не было!

Писатель Александр Проханов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

… Александр Андреевич, как лично вы пережили пятницу, 24-е? И что, по-вашему, мы должны теперь сделать, чтобы такое никогда не повторилось?

- Когда все это случилось, я пережил ужасные минуты.

Они даже напомнили мне августовские дни 1991-го, когда рушилась моя Родина - Советский Союз.

И - я пережил тогда просто космический ужас.

Я подумал: неужели же все мои построения, все мои учения - о том, что Россия восстала из праха, и начинается ее восхождение, начинается русская контр-атака… Неужели мои учения о Русской мечте, о Победности русской истории… О том, что в России необходима религия справедливости…

Неужели все это - не более, чем грезы этакого поэтического воображения запечного философа?

Неужели, опасался я, это все кончится, и я опять окажусь на руинах моей страны?

И - вот теперь, когда пронесло…Когда пуля, этот снаряд пронёсся у виска государства Российского, и мы уцелели, слава тебе, Господи…

Конечно, сейчас надо понять, что нам надо немедленно делать?

Ну, конечно, нужно побеждать, - это ясно.

И, когда мы окончательно победим и поймём, что Победа останется за нами, - мы должны приступить к великому проекту под названием: «Очищение».

Мы должны очистить от предателей наши элиты.

Мы должны очистить нашу интеллигенцию, которая наполнена скептицизмом, нелюбовью, подозрительностью, очистить даже от отвращения к собственной стране.

Мы должны очистить свалки, которые накопились в наших городах.

Не дай Бог сбудется мой стих, который я написал несколько лет назад:

В Кремле разбилось голубое блюдце,

И с колокольни колокол упал.

Зажглись над Русью люстры революций,

И начался кромешный русский бал.

Не дай Бог!

Мы должны все сделать для того, чтобы никогда этого не было!

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