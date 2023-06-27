Страна, в которой чувствуется жизнь

Фото предоставлено пресс-службой Росмолодежи

В минувшие выходные более миллиона россиян от 18 од 35 лет отметили День молодежи, столицей которого в этом году стал Нижний Новогород. В ходе праздничных мероприятий был дан старт приема заявок на участие во Всемирном фестивале молодёжи, который пройдет в России в 2024 году

Рано утром в Нижний Новгород из Москвы вылетел специальный рейс «Полёт знаний». На борту находились журналисты и 100 лучших молодых учителей и преподавателей вузов России. Текущий 2023 год, Год Педагога, они отметили особыми достижениями в выбранной специальности и теперь летели, чтобы ощутить двойной праздник – собственный профессиональный успех и приобщиться ко Дню молодежи.

Фото предоставлено пресс-службой Росмолодежи

Спать им не дали. Ведь движение – жизнь! Лучший символ этого, кроме самолета «Аэрофлота», пожалуй, только ракета. Как пояснил советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Антон Пашков, «молодость – это всегда про движение вперед, про преимущество времени, сил и ресурсов». Поэтому праздник в этом году состоял из спецпроектов, построенных вокруг всего, что олицетворяет движение – поезд, самолёт, теплоход, метро и др. (Так, 100 талантливых молодых учёных, инженеров и разработчиков из 40 регионов страны первыми встретили День молодёжи на станции метро «Выставочная» в Москве и в ночь на 24 июня обсуждали квантовые технологии. А одновременно с самолетом на встречу празднику выдвинулся спецпоезд «Открывая Россию», на котором была проанонсирована регистрация на первую федеральную программу обучения специалистов в туризме «Больше, чем путешествие». Ее запуск состоится 1 сентября. А в круиз по Неве и за вдохновением на Теплоходе «Наполняясь вдохновением» в то же самое время отправились молодые творцы России — представители креативных индустрий. В плавании они написали гимн Всемирного фестиваля молодёжи — 2024.)

Словом, чтобы молодой народ не проспал жизнь и собственные возможности, прямо в полете, на высоте 11 км, перед участниками Дня молодежи выступил отец десятерых детей, а потому вечно молодой дизайнер Артемий Лебедев. Он поделился мыслями о том, почему Россию считает особенно привлекательной и перспективной для построения карьеры и достижения самых разных целей страной.

Фото предоставлено пресс-службой Росмолодежи

«Недавно я был на Питерском экономическом форуме, на котором рефреном звучало «западные бренды ушли, что делать дальше?», - рассказывает Артемий Лебедев. – Но вся ирония в том, что наш главный бренд, про который мы знаем меньше всего – Россия – никуда не уходил. И нам не нужно плакаться. Нам нужно много работать над собой. У нас есть прекрасная страна, которой мы не умеем пользоваться! У нее бесконечное количество возможностей. Существует даже такая президентская программа – «Россия страна возможностей». Страна богатейшая, предоставляющая столько уникальных путей для развития. А люди до нее пока не дотягивают. Это все равно что иметь крутейший компьютер с крутейшей программой и пользоваться им только как печатной машинкой. Или играть на нем в «крестики и нолики».

Далее Артемий Лебедев напомнил присутствующим, что часто огромные возможности выглядят неказисто, но их важно научиться видеть. А также перечислил преимущества России, о которых мало кто задумывается, перед многими другими странами мира.

Мы можем свободно перемещаться по нашей стране и жить, где угодно. Мы можем заниматься, чем душе угодно без всяких кастовых и прочих социальных ограничений. Главное - ничего бояться и действовать, потому что в стране невероятный кадровый голод. Кто угодно может стать кем угодно. Кроме того, в России все просто и прямолинейно: например, если дом состоит из трех этажей, первый этаж называется «первым»! У нас у всех есть возможность непрерывно учиться, повышать квалификацию и получать гранты от государства. Добавьте к этому упрощенный и облегченный налоговый режим – 6% - можно платить и не париться до тех пор, пока не заработаете 250 млн рублей. Плюс низкая конкуренция и креативные инструменты в образовании. Теперь рассудим: разве для каждого из нас не открыт путь в любом из выбранных направлений?

Фото предоставлено пресс-службой Росмолодежи

После выступления дизайнера – а ему много и от души хлопали - впервые в мире на такой огромной высоте молодые люди играли в квиз. В игре проверялись знания истории молодежного движения в России и общая эрудиция.

Во всех смыслах приподнятое настроение (учитывая, что концерт шел на такой высоте!) создавал во время перелета молодежный певец Ваня Дмитриенко.

В целом, более 1,2 миллиона молодых россиян отпраздновали День молодёжи 24 июня на 14 разных площадках страны (Нижний Новгород, Астрахань, Крым, Казань, Красноярск, Ноябрьск, Хабаровск, Владивосток, Оренбург, Калининград, а также Санкт-Петербург, Мурманск, Иркутск и Краснодар). Фестивали, организованные Росмолодёжью совместно с региональными администрациями представили масштабную и полезную для каждого участника программу.

Фото предоставлено пресс-службой Росмолодежи

«Меня зовут Ирина Ле-Дейен. Я работаю со студентами на химическом факультете МГУ и на этот праздник была приглашена как лектор Российского общества «Знание» победитель конкурса «Лига лекторов», - поясняет одна из участниц Полета Знаний. - Проект «День молодежи» позволяет объединиться как совсем юным, 18-летним, так и молодежи более старшего возраста. Я сама еще попадаю в категорию «молодежь», но мне всегда важно быть ближе к ребятам, школьникам и студентам. Традиция молодежного всеобъединяющего праздника, заложенная еще в советские годы и возрожденная сейчас, очень близка Московскому университету им. М.В. Ломоносова. У нас есть и свои замечательные майские праздники – День Физика и День Химика. Это прекрасный источник энергии и вдохновения, дающий ощущение личной сопричастности к большим проектам большой страны».

Фото предоставлено пресс-службой Росмолодежи

В Молодёжной столице России — Нижнем Новгороде — озвучили итоги Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодёжной политики в регионах России «Регион для молодых». По результатам конкурса, субсидии из федерального бюджета распределились между 47 регионами России. Всего в 2023 году поступило 73 заявки от субъектов, что на 22 заявки больше, чем в прошлом году. При этом 24 субъекта получают субсидии впервые. Здесь же, в Нижнем Новгороде, открыли прием заявок на участие во Всемирном фестивале молодёжи. Регистрация российских и иностранных молодых людей будет проходить на официальном сайте ВФМ-2024 https://fest2024.com/.

Первым участником стала студентка РУДН Дарья Семенова. Именно она в январе этого года предложила Президенту России провести Фестиваль в России.

Фото предоставлено пресс-службой Росмолодежи

«Нет ничего важнее, чем быть со своей страной в трудную минуту. Всегда на все вызовы мы отвечаем сплочением и единением – поддерживаем друг друга, помогаем, смыкаем ряды. Так и сейчас. Сегодня по всей стране прошли мероприятия празднования Дня молодёжи. Это не просто праздник. Это люди, которых объединяет общая идея созидания и развития. Каждый из них сегодня – часть большой единой команды, команды молодых граждан нашей страны. Лучшей, неимоверно красивой, страны, где всегда есть место и дорога молодым, страны, где такое количество возможностей, что не сосчитать. На фоне происходящего молодёжь объединяется. Вокруг своей страны и нашего Президента», – отметила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

День молодежи торжественно завершился церемонией закрытия на стадионе «Нижний Новгород».

Фото предоставлено пресс-службой Росмолодежи

«Символично, что именно наш стадион стал местом концентрации энергии молодёжи, объединения всех граней яркого праздника в Молодёжной столице России. Вместе с нижегородцами пять лет назад, создавая Стратегию развития Нижегородской области, мы закладывали и основы молодежной политики — яркой и ориентированной на результат. Опираясь на этот фундамент, продолжаем двигаться дальше. Статус Молодёжной столицы уже позволил нам провести ряд крупных федеральных мероприятий, но многие события ещё впереди!» —губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Специально для «Комсомолки» Глеб Никитин добавил: «Нижний Новогород – это город, в котором чувствуется жизнь. У нас потрясающие образовательные программы, большой список хороших университетов и национальных исследовательных центров. В Нижнем можно найти любую работу. Рынок здесь живет, молодежи у нас интересно, количество вакансий постоянно увеличивается, и сегодня мы наблюдаем приток молодых специалистов и возвращение домой тех, кто когда-то уехал. Онги востребованы в своем родном городе. Как молодежь говорит, «здесь драйвово и движево»!

Для справки:

В России проживает 40 миллионов молодых людей. Они – главный драйвер развития страны. Ежедневно Росмолодёжь создаёт для них развивающую среду, обеспечивающую реализацию самых разных талантов. И именно в День молодёжи многие юноши и девушки лишний раз узнают о доступных для них сервисах и проектах.

Организаторами Дня молодёжи 2023 года выступили Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) совместно с региональными органами власти, курирующими молодёжную политику в субъектах.

Стратегический партнёр события — Российское движение детей и молодёжи «Движение Первых». Генеральными партнёрами события станут ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот», VK, Госкорпорация «Росатом», Российский квантовый центр, АНО «Больше, чем путешествие», Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Партнёрами проекта стали «Норникель», «Ростелеком» и FABERLIC.

Генеральным информационным партнёром Дня молодёжи стали АО «Первый канал». Официальный музыкальный партнёр — «Новое Радио». Информационные партнёры — АО «Газпром-медиа холдинг», медиахолдинг Rambler&Co, Lenta.ru, Газета.ru, медиагруппа «Комсомольская правда», группа компаний «Russ Outdoor», медиахолдинг MAER, коммуникационная группа LBL.

Напомним, по итогам встречи с учащимися вузов в День российского студенчества Президент России Владимир Путин поручил перенести празднование Дня молодёжи с 27 июня на последнюю субботу июня — 2 мая 2023 года был подписан соответствующий указ. В 2022 году День Молодёжи прошёл в 10 городах России и собрал более 500 тысяч участников, а онлайн-трансляцию посмотрели более 5 млн человек.