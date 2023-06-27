ФСБ задеражала подозреваемого в приготовлении к государственной измене жителя Нальчика

Сотрудники Федеральной службы безопасности России на территории Нальчика (Кабардино-Балкарская Республика) пресекли противоправную деятельность 35-летнего гражданина России, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника.

«Установлено, что задержанный планировал вступить в ряды одного из вооруженных формирований, участвующих в боевых действиях на территории Украины против Вооруженных Сил России. В указанных целях подозреваемый установил контакт с членом военизированного подразделения, входящего в состав Вооруженных сил Украины. Следуя его инструкциям, приобрел медикаменты, в том числе обезболивающего, транквилизирующего и психотропного действия, после чего осуществил попытку выезда на Украину через Республику Беларусь, в ходе которой был задержан правоохранительными органами», — говорится в сообщении.

Отметим, что ФСБ России распространила допрос подозреваемого, который утверждает, что его задержали в Москве. Очевидно, после того, как его «отпустили» психотропные вещества, он осознал, что с ним произошло и дал показания.

Вот, что он заявил: «Хотел поехать на Украину. В момент поездки в Москву меня задержали. Я повелся в интернете на всю эту пропаганду украинскую. Спасибо нашим спецслужбам, которые сохранили мне жизнь. Призываю всех граждан России, чтобы они не повторили ошибок, которые я допустил. Подумайте о своих родных, не вестись на все эти сообщения в телеграмм каналах».

Сотрудники следственных органов ФСБ России возбудили в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 30 и ст. 275 УК России «приготовление к государственной измене».