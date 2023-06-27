Вагнеровцев судил народ, а это больше, чем любой суд Фото: REUTERS

Во время обращения Владимира Путина в понедельник вечером вспомнились ехидные реплики в соцсетях, которые комментировали обещание президента не карать участников несостоявшегося «похода на Москву»: «Так мы и поверим! Наверняка уже освобождают камеры в Матроске и Владимирском централе!». Но Путин еще раз подтвердил: с клацающими наручниками к вагнеровцам не придут. И предложил им устроить свою дальнейшую жизнь по собственному выбору: вернуться в окопы специальной военной операции, подписав контракт с Минобороны, уехать домой или в Белоруссию следом за Пригожиным.

А ведь все могло быть по-другому. Участникам смуты светили самые крутые статьи Уголовного Кодекса РФ – вплоть до четверти века на нарах. Но вместо этого, по сути – помилование. Опасный либерализм, заигрывание с преступниками, — скажет кто-то.

Только эти вчерашние преступники (так и хочется теперь взять это слово в кавычки) еще недавно шли на вражьи пулеметы в Угледаре и Артемовске, получали раны и контузии, цепляли на грудь ордена и медали, и хоронили тысячи своих сослуживцев, павших в бою. Путин этого не забыл. Уважением объясняя свой «либерализм» к тем, кто еще вчера рисковал жизнью, а потом поддался на авантюрный призыв своего вожака.

Но это не значит, что суда не было. Он случился - это суд народа, дружно отторгшего мятежную чесотку, погасившего «бикфордов шнур» переворота своей сплоченностью, не давшего бунтарям возможности открыть второй фронт против государства и воюющей армии.

Слушая обращение Путина, думал я и о тех уроках, которые политическая и военная власть обязаны извлечь из случившегося. Мы только сейчас «чешем репу» и спрашиваем законодателей: «Почему не был принят закон о ЧВК?».

Когда Путин сказал, что бойцы ЧВК, желающие вернуться на фронт, должны подписать контракт с Минобороны, я подумал, что это, похоже, уже приговор всем (а их у нас десятка полтора!) частным военным компаниям в России. Очень возможно, что так и случится. Боевые действия требуют жесткой централизации управления всеми силовыми структурами. Армия должна стать единственным «монополистом» на поле боя. И никакие «частники» не должны диктовать ей свои условия. Но это, безусловно, не говорит о том, что уже завтра надо разогнать все отряды ЧВК, в рядах которых огромное количество профессионалов самого высокого класса. Они могут влиться в состав Сил специальных операций, в подразделения специального назначения. Бойцы, проверенные в горниле боев, — золотой фонд нашей армии.