Частная российская армия материализовалась в сердце Европы. Чего она ждет и в чем реальный итог мятежа

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Пользуясь растерянностью Запада и ВСУ от «мятежа в стране с ядерным оружием», Россия перебросила в соседнюю страну самую свою боеспособную группировку. Не только в нашей армии, а возможно и в остальном мире.

На данный момент, численность армии Белоруссии примерно 45 тысяч человек и около 300 тысяч в запасе. Эта армия никогда за всю свою историю не воевала и можно предположить ее фактическую боеготовность. Сейчас, специалисты Компании расскажут и покажут, как выглядит современная война. И научат.

Потому что Батька понял, что остаться в стороне от конфликта Россия/Украина+50 стран, у него не получится. Белоруссия - следующая.

Отдельный привет Польше. Поляки планировали в случае нашего контрнаступления вписаться в конфликт. Сейчас у них под боком образовалась матерая, прошедшие бои армия, способная очень быстро перемещаться «в ритмах бликрига» и побеждать в боях в городской застройке и не только. И есть один нюанс, как в старом анекдоте, — если Польше придется воевать с Частной военной компанией, не факт, что остальные члены НАТО на Совете поддержат и окажут деятельную помощь полякам. Найдут причины отказать. Потому что эта борзая и злая «частная военная компания» вдруг оказалась прикрыта ядерным зонтиком и вполне можно получить в ответ на агрессию десяток тактических зарядов. А может и не тактических, в зависимости от ситуации.

Киеву тоже большой привет. Ему стоит ждать, что его на земле отрежут от Запада. Прибалтам стоит забыть про Калининград, вообще, даже не думать.

Такая вот загогулина образовалась в сердце Европы. Не ждали?