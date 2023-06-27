Мясо из пробирки: В ресторанах в США гостям начинают подавать синтетическую курятину

В ресторанах в США разрешили подавать гостям синтетическое мясо Фото: Shutterstock

Технологии будущего активно приходят и в производство продуктов питания. Министерство сельского хозяйства США и Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств одобрили продажу «клеточной курицы». Это та, которая никогда не бегала по двору и не клевала крупу, а была синтезирована из клеток в лаборатории. Пока куриное мясо из пробирок будет поставляться в элитные рестораны в Сан-Франциско и Вашингтоне. В открытой продаже такое мясо появится в 2028-м году.

Чтобы вырастить кусок курятины, сначала берут клетки курицы, появившейся на свет традиционным путем, затем отправляют их в стальной чан – биореактор. В такой лаборатории и происходит формирование куска плоти. Сходным образом выращивают говядину, но ее пока подавать в ресторанах не собираются. Поскольку процесс пока не масштабирован до промышленных масштабов, дело еще относительно новое и штучное, цена на такую курятину будет немаленькая.

Коммерсанты уже потирают руки, в перспективе лабораторное мясо может заполонить рынок и, как заявляется, «сохранять чужую жизнь». Это очень прибыльный маркетинговый ход: за вегетарианские и веганские продукты потребители нередко готовы переплачивать. Компания - производитель «клеточного мяса» заявила, что готова выдавать около 19 тонн культивированного мяса в год. Это мизер по сравнению с традиционной мясной промышленностью, но в ЕС и Израиле уже разрабатывают стандарты для работы таких мясных фабрик-лабораторий.

Однако, не все так просто. «Вегетарианским» и «безобидным» такое мясо никогда не станет, пишет в своем канале микробиолог, профессор школы системной биологии в Университете Джорджа Мейсона, специалист в области персонализированной медицины, генетики и патофизиологии человека Анча Баранова:

- До всех тех, кто возражал против «ненатуральных» прививок, как-то не доносят мысль, что эти клетки растут, купаясь в рекомбинантных белках, а также сыворотке из крови недоношенных телят (привет веганам). Когда говорят, что клетки взяли с помощью «биопсии» у цыпленка, сразу приходит в голову что этот самый цыпленок до сих пор здравствует и счастлив. Но покажите мне этого цыпленка, пожалуйста.

К тому же ученые из Калифорнии решили посчитать стоимость и экологический эффект от мяса, выращенного в пробирке. Технология пока очень дорогая. Для того, чтобы вырастить один килограмм «клеточного» мяса, потребуется примерно 291 литр лабораторной среды. Цена – 48 000 рублей за литр. По одной из самых экономичных моделей, килограмм такого мяса обойдется почти в 14 млн рублей.