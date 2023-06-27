Победа Зессельмана на муниципальных выборах произошла во втором туре, где он смог заручиться поддержкой 52,8% избирателей. Фото: REUTERS

Главой администрации округа Зонненберг, расположенного в федеральной земле Тюрингия, впервые в истории ФРГ стал представитель ультраправой политической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Роберт Зессельман. Как пишет ZeroHedge, это событие вызвало оживленные обсуждения внутри и за пределами самой Германии, учитывая политическую позицию партии, которая в том числе включает поддержку России.

Победа Зессельмана на муниципальных выборах произошла во втором туре, где он смог заручиться поддержкой 52,8% избирателей, в то время как его оппонент от Христианско-демократического союза Юрген Кеппер получил 47,2% голосов. Этот исход был вдвойне неожиданным, так как все федеральные партии призывали жителей округа голосовать за Кеппера.

Тем не менее, 50-летний Зессельман смог завоевать поддержку избирателей, особенно тех, кто живет в сельской местности и традиционно придерживается консервативных взглядов. В своей избирательной кампании политик акцентировал внимание на федеральных вопросах, таких как высокая инфляция и рост числа беженцев.

Пресс-секретарь АдГ в Тюрингии Стефан Меллер отметил, что результаты выборов являются «подтверждением политической популярности» его партии. Он добавил, что этот исход стал своего рода прецедентом, подтверждающим, что «АдГ может взять на себя политическую ответственность».

50-летний Зессельман смог завоевать поддержку избирателей, особенно тех, кто живет в сельской местности и традиционно придерживается консервативных взглядов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

АдГ уже отпраздновала свою победу, поблагодарив в социальных сетях всех сторонников и избирателей округа, проголосовавших за Зессельмана. А вот депутат от Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер сравнил подобные итоги голосования с приходом Третьего рейха.

«Спустя почти 80 лет с момента свержения нацистской диктатуры округ Зонненберг вновь избрал правого экстремиста в качестве главы администрации», – посетовал Штегнер.

Глава МВД Тюрингии Георг Майер также назвал результаты выборов «тревожным сигналом для всех демократических сил». Его поддержала Анн-Софи Бем, пресс-секретарь партии «Зеленые», которая сейчас руководит работой правительства в самой Тюрингии.

«Для нас очевидно, что сотрудничество с Зессельманом невозможно ни на каком уровне», – заявила Бем. – «Большинство голосовавших отдали столь ответственный пост в руки партии, чьей политической повесткой дня является раскол общества».

Партия «Альтернатива для Германии» является одной из самых противоречивых политических сил в стране. Она выступает за отмену введенных ФРГ международных санкций против России и выражает поддержку нашей стране во многих международных вопросах, включая СВО на Украине и военную операцию в Сирии. Однако политические позиции АдГ по внутренним вопросам часто называют расистскими и ксенофобными. Несмотря на это, по итогам выборов 2021 года АдГ стала пятой по численности партией в Бундестаге. А сейчас по рейтингам она является второй по популярности партией Германии, обходя даже Социал-демократическую партию, которую представляет канцлер Олаф Шольц.