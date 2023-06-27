Дочь Заворотнюк показала фото девочки, в которой поклонники узнали ее младшую сестру Милу

Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна недавно вернулась в Москву. Последние месяцы наследница звезды «Моей прекрасной няни» жила в Дубае, но лето решила провести рядом с тяжело больной мамой. В соцсетях Анна делится кадрами своей подмосковной жизни. Недавно она опубликовала фото трехэтажного особняка Заворотнюк в загородном поселке Крекшино. А теперь поделилась милым летним снимком, сделанным во время прогулки.

На фото запечатлена маленькая девочка в полосатом платье, стоящая рядом с киоском с мороженым. Поклонники сразу же решили, что на снимке – младшая дочь Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева Мила. В октябре девочке исполнится пять лет, родители стараются не светить ее на публике.

Сама Анна сразу не пояснила, действительно ли на фото снята ее младшая сестренка. Девушка отметила опубликованный кадр эмодзи с сердечком и подписала: «За мороженым». Позже она поспешила уточнить: светловолосая девчушка на снимке - не Мила. Девочка оказалась дочерью ее близкой подруги Олеси Маршевской, с которой Анна пересеклась в центре Москвы.

Поклонники сразу же решили, что на снимке – младшая дочь Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева Мила. Фото: соцсети.

Дочь актрисы и фигуриста Мила родилась в октябре 2018 года. Вскоре у Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому – опухоль мозга. Актриса прошла несколько курсов химиотерапии, лечилась за границей и в России. Отечественные врачи применили для ее лечения инновационный препарат, сотворивший чудо: Анастасии стало лучше, у нее началась ремиссия.

Чтобы побыть рядом с больной женой, Петр Чернышев этим летом отказался от выгодного проекта. Фигурист не будет участвовать в новом сезоне шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Спектакль сейчас идет в олимпийском «Сочи Парке». Петр Чернышев всегда исполнял в нем главную роль. По словам Татьяны Навки, спортсмен сейчас занят новыми проектами в Москве. В столице он остался, чтобы провести лето с семьей.

«Петр - мой партнер и надежный товарищ. В настоящий момент он занимается новой постановкой и специальными выступлениями в Москве и по всей России. По возможности он старается быть ближе к семье, поэтому, как заметили поклонники, на гастроли наших шоу в Сочи в этом году он не поехал», - рассказала олимпийская чемпионка журналистам.

Поклонники увидели в этом тревожный сигнал: в Сети предполагают, что состояние актрисы могло ухудшиться. Возможно, именно поэтому дочь звезды «Моей прекрасной няни» Анна спешно вылетела в Россию.