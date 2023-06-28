Какие фильмы смотреть летом на даче

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Скажите честно, что приходит вам на ум, когда вы слышите словосочетание «телевизор для дачи»? Наверное, неважно работающий или древний аппарат, место которому в музее. Что же, это справедливо, ведь и мы, и наши родители часто увозили на дачу то, чему уже нет применения в городе, и она была неким промежуточным пунктом между квартирой и свалкой.

Однако сегодня такой подход стремительно и заслуженно изживает себя. Люди стараются покупать на дачу вещи, которые по качеству ничем не уступают городским, и гаджетов для развлечений это касается в первую очередь.

Оно и понятно! Сейчас на рынке множество предложений качественной техники по умеренным ценам. Нет смысла постоянно реанимировать старый телевизор, если можно устроить за городом настоящий современный кинотеатр и радовать себя, домочадцев и друзей шедеврами киноиндустрии. Согласитесь, ведь приятно посмотреть вечером увлекательное кино после того, как вы целый день работали на участке, гуляли, купались или даже просто загорали.

КП рассказывает, какие фильмы смотреть на даче летом одному, вдвоем, с детьми, внуками и всей семьей.

Что смотреть одному после ударного трудового дня

Временное одиночество — прекрасная возможность не только разобраться в своих мыслях и чувствах, но и посмотреть какое-нибудь захватывающее кино, сюжет которого требует от зрителя сосредоточения и внимательности. Например, американскую фантастическую драму «Она» (18+). Одинокий писатель Теодор приобретает систему с искусственным интеллектом, которая становится ему чрезмерно близкой подругой. Можно ли сразу догадаться, к чему приведут такие отношения? Не пытайтесь угадать, а лучше посмотрите фильм. Лента вышла на экраны в 2013 году, но в наши дни она даже более актуальная, чем в момент начала проката. События, описываемые в ней, сегодня не кажутся такими уж фантастическими…

Фото предоставлено Триколором

Кино для двоих в плохую погоду

Трогательная драма «Вторая жизнь Уве» (18+) — хороший выбор для совместного просмотра. Главный герой — пожилой швед Уве ужасно раздражителен и ворчлив, однако его жизнь меняется, когда в дом напротив вселяются новые соседи — многодетная семья иммигрантов из Ирана. Фильм задуман создателями как комедия, однако отнести его к легкому жанру «на один раз» вряд ли возможно: картина заставит многих из вас переоценить окружающий мир и отношения с вашими близкими.

Фото предоставлено Триколором

Зрелище для всей семьи за поеданием кукурузы

Воздушная кукуруза (попкорн) — обязательный атрибут кинотеатров всего мира. Но в дачном кинотеатре попкорн можно (и даже нужно!) заменить кукурузой в початках. Итак, рекомендуем для семейного просмотра российскую приключенческую ленту «Последний богатырь» (16+). Вы только представьте: молодой столичный проходимец оказался сыном Ильи Муромца и храбро сражается с силами зла. Картина создана при участии студии Диснея, и спецэффекты в ней потрясающие — грань между явью и небылицами стирается. Кроме того, у «Последнего богатыря» есть два сиквела, так что берите кукурузу с большим запасом.

Фото предоставлено Триколором

Что включить детям и внукам, чтобы они не скучали

Если вам смотреть кино некогда, но нужно во что бы то ни стало занять детей и внуков, поставьте им полнометражный мультфильм «Фиксики. Большой секрет» (6+). Мультфильмы про маленьких человечков, которые живут внутри разных механизмов, заслуженно являются современной классикой мультипликации и будут интересны не только ребятам, но их родителям, а также дедушкам и бабушкам. К слову, в основу фиксиков легла повесть Эдуарда Успенского — писателя, который придумал Чебурашку, крокодила Гену и героев мультика про Простоквашино.

Фото предоставлено Триколором

Как смотреть

Были времена — кинофильмы записывали на видеокассеты и многократно переписывали их друг у друга. Затем появились лицензионные видеокассеты, а позже был расцвет цифровых носителей CD, DVD, Blu Ray. Тогда же свою долю славы получили локальные и пиринговые сети, в которых энтузиасты со всего мира обменивались фильмами, музыкой и другой информацией.

Наконец настала эпоха потокового видео. Сегодня самый удобный инструмент для просмотра фильмов — онлайн-кинотеатр. Современные сервисы такого плана позволяют быстро и просто искать нужные киноленты, в их архивах тысячи наименований со всего мира, изображение и звук высокого качества, можно даже настраивать параметры просмотра, выбирать звуковые дорожки и т.п. От вас требуется лишь надежный интернет и устройство для просмотра — лучше всего телевизор.

Подарочная подписка для всех

Онлайн-кинотеатры работают по подписке, но цены на них совершенно необременительны — можно подобрать тарифы со стоимостью менее 100 рублей в месяц. К тому же операторы кинотеатров постоянно проводят разные акции. К примеру, у Триколора годовую подписку можно получить абсолютно бесплатно при покупке любого телевизора из линейки компании.

С подпиской вам не нужно будет перелопачивать интернет в поисках приличной копии фильма и постоянно мучиться от нечеткой картинки, гулкого звука, рассинхрона, навязчивой рекламы и иных огрехов. Как правило, к одной учетной записи можно подключить несколько устройств.

Подписка дает вам доступ и к шедеврам мировой киноиндустрии, и к эфирному телевидению с высоким качеством изображения, к радиопрограммам, спортивным, музыкальным, познавательным передачам и другим приятным вещам.

На чем смотреть

Онлайн-кинотеатры работают на компьютерах, смартфонах, планшетах, но наибольшее удовольствие вы получите от просмотра фильма на телевизоре. Современные телевизоры благодаря широким диагоналям, высокой четкости изображения, поддержке многоканального аудио позволяют полностью погрузиться в кинокартину.

При выборе устройства следует руководствоваться личными предпочтениями и, конечно, суммой, которую вы готовы на него потратить. Однако если вы не хотите переплачивать, можно обратить внимание на телевизоры от отечественного бренда Триколор. Это полнофункциональные устройства по демократичной цене в каждый дом, в каталоге производителя четыре модели с диагоналями 32, 43, 50 и 55 дюймов. Они работают в сетях спутникового, кабельного и эфирного телевидения, воспроизводят видео сверхвысокой четкости Ultra HD (кроме модификации на 32 дюйма), доступно подключение по сети Wi-Fi. Собирают их на заводе «Горизонт» в городе Минске — никакого «нонейма» и сомнительного происхождения.