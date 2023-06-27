Владимир Путин примет участие в пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени»

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

28-29 июня в московском Центре международной торговли пройдет форум «Сильные идеи для нового времени», организованного АСИ и Фондом Росконгресс. Соорганизатор мероприятия — ВЭБ.РФ. В первый день форума, согласно деловой программе, пройдут питч-сессии лидеров идей и проектов, которые представят свои инициативы потенциальным партнерам и инвесторам, в том числе — представителям различных институтов развития, «Деловой России», ИнноХаб (Росатом).

Также в этот день состоятся панельные сессии по ключевым трекам форума: «Как беспилотные авиационные системы (БАС) могут улучшить качество жизни граждан?», «Идеи для социального капитала бизнеса», «Траектория роста: практики поддержки отечественных брендов», «Страну меняют люди: механизм поддержки инициатив», «Сильные идеи для новых регионов России» и другие.

Во время форума пройдет серия мини-лекций «Открытый разговор: сильные идеи моего времени», на которых своим опытом реализации глобальных проектов поделятся помощник президента России Владимир Мединский, режиссер Константин Богомолов, президент РАН Геннадий Красников, а также ряд известных предпринимателей и управленцев.

Участники других сессий обсудят развитие кадрового суверенитета России и цифровых сервисов, трансформацию рынка труда, экологические приоритеты государства, способы международного сотрудничества. Специалисты расскажут, как малому и среднему бизнесу адаптироваться к новым вызовам, как привлечь капитал в свои проекты, как креативная экономика помогает развивать регионы.

Среди приглашенных спикеров — помощник президента России Максим Орешкин, глава Сбера Герман Греф, основатель ВкусВилла Андрей Кривенко, советник по корпоративному развитию Яндекса Алексей Кудрин, замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова, замглавы Минздрава Андрей Плутницкий, руководитель Роскачества Максим Протасов и другие.

Кроме того, на форуме пройдет церемония награждения лучших экспертов крауд-платформы «Сильные идеи для нового времени». Финалом форума станет пленарное заседание с участием президента Владимира Путина, которое состоится 29 июня.

Форум пройдет при поддержке компании «Россети», Промсвязьбанка, банка ВТБ, Сбербанка, медиахолдинга Маер, Россельхозбанка и банка РНКБ.