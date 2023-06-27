ФСБ прекратила уголовное дело по факту вооруженного мятежа в России

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ФСБ России заявило о «прекращении уголовного дела по факту вооруженного мятежа».

«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 г. по статье 279 УК России «Вооруженный мятеж» по факту вооруженного мятежа, установлено, что его участники 24 июня 2023 г. прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления», — говорится в сообщении ФСБ России.

В ведомстве подчеркнули, что с учетом «этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня 2023 г. вынесено постановление о прекращении уголовного дела».

В минувшую пятницу, ФСБ России заявило, что вся «распространяемая информация в социальных сетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных МО РФ ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является информационной провокацией».

Статья «Вооруженный мятеж» сама по себе короткая как выстрел: «Организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации либо нарушения территориальной целостности Российской Федерации - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет».

Отметим, что ряд новых статей Уголовного кодекса России позволяют избегать ответственности, если подозреваемый вовремя остановился и предупредил правоохранительные органы о готовящемся преступлении. Так, новая статья 275.1 УК России («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»)» предусматривает снисхождение: если гражданин добровольно и своевременно сообщит органам власти об поддержании отношений сотрудничества с иностранными организациями отношений на конфиденциальной основе, если еще не успел совершить преступление, то в ходе следствия будет освобожден от уголовной ответственности.

О том, что такое сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией у мятежников было предположил директор Росгвардии Виктор Золотов.

«Конечно, мятеж был подготовлен, инспирирован спецслужбами Запада, потому что они знали за несколько недель до его начала», — заявил Золотов.

Он также отметил, что из «мятежного стана» приходили сигналы о том, что «готовится этот мятеж, и что он будет в период с 22 по 25 число, что собственно и произошло».

«Все говорит о том, что все это было инспирировано и Западом, и видно подбили на это самого Пригожина, а может его амбиции перехлестывали, так сказать, хотелось еще выше подняться» - директор Росгвардии.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны и Росгвардия России - готовятся принять танки, бронемашины, самоходки и ПЗРК, которые ранее использовала частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» в зоне специальной военной операции. В ведомствах России пока нет конкретных цифр. Там лишь сообщают о подготовке к приему тяжелой военной техники от ЧВК «Вагнер», которая, в том числе затрофеила в зоне СВО множество иностранных образцов военной техники. И это правильно: танкам ЧВК «Вагнер» не место в воротах цирка Ростова-на-Дону.