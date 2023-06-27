Минобороны России: при наступлении ВСУ потеряли 600 солдат за последние сутки

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков Фото: Министерство обороны РФ

В Минобороны России заявили о непрекращающихся попытках киевского режима наступать на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях.

Наиболее часто ВСУ атакуют на Красно-Лиманском и Донецком направлениях.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал СМИ на прошедшем брифинге о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Красно-Лиманском направлении в двух атаках было уничтожено более 100 украинских военнослужащих, на Донецком в семи атаках враг лишился до 325 солдат, на Южно-донецком в трех атаках до 115, на Купянском и Херсонском до 60.

Кроме 600 наемников киевского режима ВСУ лишилось: пяти диверсионно-разведывательных групп, танка, 10 боевых машин пехоты (в том числе боевая машина пехоты «Bradley»), складов с боеприпасами 60-й и 110-й механизированных бригад ВСУ и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Еще за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки был уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ и командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, а также нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.

Конашенков отметил хорошую боевую работу подразделений противовоздушной обороны, которые перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и шесть украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

444 - самолета.

240 - вертолетов.

4804 - беспилотных летательных аппарата.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10371 - танк и других боевых бронированных машин.

1131 - боевая машина реактивных систем залпового огня.

5246 - орудий полевой артиллерии и минометов.

11213 - единиц специальной военной автомобильной техники.