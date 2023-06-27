"Люк Бессон актрису не насиловал": Суд оправдал режиссера "Пятого элемента", а Санд Ван Рой обвинил в клевете

Люк Бессон и актриса Санд Ван Рой в апреле 2018 г. Фото: EAST NEWS

Кассационный суд Франции на днях завершил судебный процесс над 64-летним режиссером Люком Бессоном и актрисой Санд Ван Рой по делу об изнасиловании.

В мае 2018 года Санд Ван Рой подала иск против Бессона, обвинив его в изнасиловании во время свидания. Потом она заявила и о других подобных случаях в период с 2016-го по 2018-й годы. Однако в 2019 году дело было прекращено из-за отсутствия доказательств.

Актриса неоднократно подавала жалобы и апелляции, но ни одну из них не принимали. 21 июня суд окончательно отклонил очередное заявление, поданное актрисой и обязал ее выплатить всемирно известному режиссеру €2500 (232 тыс. луб.).

Санд Ван Рой собирается оспаривать это решение. В соцсети она написала, что продолжает разбирательство и будет обращаться в Европейский суд по правам человека. Адвокат Люка Бессона же выразил свое одобрение вердикту суда, доказавшего правду о невиновности Бессона, и отметил, что все судьи, которые рассматривали это дело, признавали режиссера невиновным.

Это не первый случай предъявления претензий Люку Бессону. В 2018 году несколько женщин обвиняли режиссера в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах. Ни одно из этих обвинений не дошло до суда, и Санд Ван Рой стала первой, кто обратился в правоохранительные органы.

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