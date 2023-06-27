«Единая Россия» дала старт проекту поддержки молодых учёных «Менделеевская карта»

Участниками проекта «Менделеевская карта», который инициировала «Единая Россия», поддерживают Минобрнауки и Совет при Президенте РФ по науке и образованию, станут почти 200 тысяч человек.

Это школьники, победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников, студенты колледжей и техникумов, победители Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, аспиранты и молодые учёные до 35 лет, сообщил первый зампред комитета Госдумы по науке, куратор проекта «Менделеевская карта» Александр Мажуга.

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

«Менделеевская карта» - это программа лояльности, которая позволит покупать со скидками какие-либо товары, билеты, заниматься спортом. Получать скидки на программы дополнительного образования, музеи, кинотеатры, театры, медицинские организации. С каждым днём количество партнёров проекта увеличивается. Сегодня к программе присоединились уже более 30 партнёров», - отметил политик.

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на сайте моямк.рф, заполнить необходимую информацию и получить письмо для активации.

«В течение трёх дней у вас заработает личный кабинет, в котором будут представлена информация о вашей карте с её уникальным номером, партнёрах акции и самое главное о тех преференциях и льготах, которые партнёры акции предоставляют», - подчеркнул Александр Мажуга.

СПОСОБСТВУЕТ ПРОДВИЖЕНИЮ ТАЛАНТОВ

В свою очередь замминистра просвещения Денис Грибов поблагодарил «Единую Россию» и партнёрские организации за активное участие в реализации проекта.

«Всероссийские олимпиады школьников охватывают в нашей стране порядка 7 миллионов обучающихся. И для ребят «Менделеевская карта», помимо того, что у них появляется возможность для коммуникации и обмена опытом, - одна из форм материальной мотивации. Хочется еще раз сказать спасибо нашим коллегами из «Единой России» и партнёрским организациям, которые откликаются. Мы будем поддерживать проект и привлекать большую аудиторию», - сказал он.

К инициированному «Единой Россией» проекту «Менделеевская карта» также присоединились РЖД. Соответствующее соглашение о сотрудничестве на пресс-конференции подписали Александр Мажуга и заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Дмитрий Шаханов.

Среди бонусов, которые предоставит компания для обладателей карт, - приветственные премиальные баллы, которые можно будет потратить на билеты.

«Сейчас с РЖД, авиакомпаниями-партнёрами проекта обсуждается идея о скидках обладателям «Менделеевской карты» на переезд или перелет на Конгресс молодых учёных», - рассказал Александр Мажуга.

Дмитрий Шаханов подчеркнул, что проект «Меделеевская карта» важен и полезен.

«Наша совместная работа будет способствовать не только продвижению молодых талантов и популяризации науки в нашем обществе, но и станет одним из дополнительных источников пополнения такими людьми нашей компании», - сказал он.

Напомним, программа «Менделеевская карта» разработана для поощрения одарённых школьников, студентов - победителей и призёров предметных олимпиад, аспирантов, а также молодых учёных, по инициативе «Единой России» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, а также Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Её участники смогут получить сидки и ряд других преференций. Всего у проекта на данный момент порядка 30 партнёров. Среди них: РЖД, «Аэрофлот», Московский метрополитен, российские госкорпорации, издательства и книжные магазины, онлайн-школа английского языка, сети фитнес-клубов, аптек, медицинские центры, учреждения культуры и досуга.