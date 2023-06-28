Ученые смогли "оживить" замороженную почку: Это может спасти жизни многим людям

Одна из сложностей донорства органов – пути и сроки доставки Фото: Shutterstock

Способов продления жизни становится все больше, ученым удалось заморозить время. Прорыв в деле биоинженерии и криоконсервации органов совершили ученые с факультетов машиностроения и медицины Университета Миннесоты. Они смоги заморозить почки крыс, а затем отогреть их и вживить крысам обратно. Органы заработали. В перспективе эта технология обещает прорыв в трансплантологии: если удастся ее адаптировать под крупные органы человека, то многие люди в очереди на пересадку органа будут спасены.

В ЧЕМ СОСТОЯТ ОСНОВНЫЕ СЛОЖНОСТИ?

Нужна быстрая заморозка при минус 150 градусах по Цельсию. Такой мгновенный холод не позволяет образовываться кристаллам льда в тканях, ткань остается сохранной. Затем нужен равномерный отогрев по всему объему органа, чтобы он не поплыл. В университетской лаборатории отогреву почек помогали наночастицы железа, которые заранее, перед заморозкой, вводили в орган, а затем «подогревали» их, воздействуя магнитным полем.

Теоретически, сходную технологию можно будет использовать и для стимуляции нейронов с термочувствительными рецепторами, а это уже будет шаг в сторону «оживления» замороженных живых существ с мозгом.

КАКИЕ ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ?

Одна из сложностей донорства органов – пути и сроки доставки. Орган во льду «жизнеспособен» ограниченное время. Если удастся эти сроки растянуть, не теряя в функциональности органов, то это уже будет большая победа. Витрифицированный или подвергнутый мгновенной глубокой заморозке с предварительной подготовкой для последующей разморозки орган в теории (пока никто не проверял) может храниться годами.

А КОГО УЖЕ УДАЛОСЬ ЗАМОРОЗИТЬ И ВЕРНУТЬ К ЖИЗНИ ОБРАТНО?

Успехи глубинной заморозки распространяются на кусочки человеческой ткани, их используют для тестирования фармацевтических препаратов; на плодовых мушек, их любят генетики; эмбрионы рыб для аквакультуры. Самое большое живое существо, которое обычно хранится при температурах значительно ниже нуля и возвращается к жизни, имеет размер крупинки поваренной соли и это человеческий эмбрион.