Принципиальная позиция Казахстана – стратегическое партнёрство с Россией

Фото: официальный сайт Президента Республики Казахстан

28 июня свой профессиональный праздник отмечают представители средств массовой информации Республики Казахстан. В этот день в 1991 году был принят первый казахстанский закон о СМИ, который назывался Закон Казахской ССР «О печати и других средствах массовой информации». Накануне праздника с представителями средств массовой информации встретился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства поздравил журналистов с профессиональным праздником и вручил премии и гранты. В наше непростое время перед журналистами стоят особо ответственные задачи. «Средствам массовой информации предстоит сыграть ключевую роль в обновлении общественного сознания, формировании нового качества нации», – убеждён Касым-Жомарт Токаев.

И главное в работе журналиста – соблюдать принципы открытости, доверия и честности.

Тысячи гуманитарных связей

Говоря о недавних событиях в России, президент Токаев сказал: «Перед отечественными журналистами стоит ответственная задача объективного освещения событий, происходящих за рубежом и, конечно, в нашем геополитическом окружении. С этой задачей вы, в целом, успешно справляетесь, сказал президент Казахстана. Так было, например, в ходе освещения недавних тревожных событий в России. Наши граждане совершенно обоснованно восприняли попытку мятежа с большой тревогой. Это и понятно, ведь между Казахстаном и Россией самая протяжённая в мире государственная граница, мы находимся в едином экономическом пространстве, нас объединяют тысячи гуманитарных связей и контактов».

Фото: официальный сайт Президента Республики Казахстан

Касым-Жомарт Токаев рассказал представителям средств массовой информации, что с самого начала тревожных событий в России у него состоялся телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, в котором он заявил о полной поддержке действий российского президента, направленных на сохранение и укрепление конституционного порядка и законности. Токаев добавил, что «никаких сомнений в этом не было с учётом потенциала российского государства и личности его общенационального лидера. Мы даже обсудили предстоящей визит Президента России в Казахстан осенью этого года».

Эта характерная деталь красноречиво говорит о том, что у президентов не было никаких сомнений, что проблема с мятежным ЧВК будет разрешена, и поэтому Путин и Токаев обсудили ближайшие планы и, в частности, запланированную встречу на Форуме межрегионального сотрудничества, который состоится в сентябре в Костанае.

При этом, рассказывая о своём телефонном разговоре с президентом России, Токаев сделал ещё одно важное заявление: «И сегодня, пользуясь возможностью, подтверждаю принципиальную позицию Казахстана относительно дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнёрства. Уверен, такая позиция в полной мере соответствует интересам нашего народа».

Особая роль прессы

По мнению президента Казахстана, отечественные масс-медиа вступили в новую веху своего развития. Глава государства подчеркнул, что реформы последнего года позволили усовершенствовать политическую систему, открыть путь для дальнейших преобразований, и взаимодействие между государством, масс-медиа и обществом должно стать прочным фундаментом в деле построения Справедливого Казахстана.

«Сегодня Казахстан стал ведущей страной в регионе Центральной Азии. Мы лидируем во многих сферах. Однако это не значит, что можно почивать на лаврах. Нам всем следует усерднее трудиться. Казахстан должен стать конкурентоспособным и войти в число самых передовых стран мира. Особая роль в реализации этой задачи возлагается на вас, журналистов. Вам предстоит доводить до общества только правдивую информацию, всесторонне разъяснять населению ситуацию в стране. Это огромная ответственность. Теперь настало время и отечественным СМИ заявить о себе на международном уровне», – сказал президент Казахстана.

Фото: официальный сайт Президента Республики Казахстан

По его мнению, для реализации этой задачи «необходимы качественно новый медиа-менеджмент, высококвалифицированные специалисты, передовые технологии и инфраструктура.

«В народе говорят: «У плывущих в лодке судьба одна» («Кемедегінің жаны бір»). У нас нет другой Родины кроме Казахстана. Процветание страны зависит не только от работы правительства или власти в целом. Важен вклад каждого гражданина в развитие государства. Эта простая истина жизни. Поэтому и у журналистов, и у всех граждан, и у президента цели и задачи – общие. Нам необходимо честно трудиться во имя укрепления нашей Независимости и процветания страны. Это наш долг», – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Комментируя выступление президента Токаева перед представителями средств массовой информации, ведущий эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Дарья Чижова сказала: «Безусловно, в России ценят, что Токаев выразил поддержку. Важно, что президент Казахстана в числе первых позвонил президенту Путину и поддержал. Позвонил глаза Узбекистана, другие ближайшие партнёры, которые стратегически значимы для России. Все они уверили российскую сторону в том, что процессы, происходящие в России, никак не влияют на договорённости, заключённые между нашими странами».

Фото: официальный сайт Президента Республики Казахстан

По мнению эксперта, крайне значимо, что в Казахстане столько внимания уделяется именно развитию средств массовой информации и регулированию их деятельности, средства массовой информации сегодня становятся значимыми инструментами управления настроениями.

«Мы видим, как сегодня многое делается для того, чтобы нарушать нарративы дружественности, в частности, в российско-казахстанских отношениях. Мы видим, что на это работают отдельные бото-фермы, иностранные СМИ, проплаченные блогеры, задача которых не поступательное системное развитие обеих стран, а как раз дестабилизация этих отношений. На это выделяются значительные суммы, всё это почти не скрывается. Задача – оторвать Россию от стран Центральной Азии. И казахстанское информационное пространство не исключение. СМИ должны выступать институциональным источником развития и стабилизации, а не быть инструментом дестабилизации. Поэтому то, что в Казахстане средствам массовой информации уделяется такое внимание – это очень значимо», – заключила Дарья Чижова.