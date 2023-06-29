Метры для счастья: на какое жилье россияне чаще всего берут ипотеку

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все меняется, и жилищные предпочтения россиян — тоже. Несколько лет назад новоселы выбирали компактные квартиры — студии или «однушки» — в высотках мегаполисов. Сегодня эксперты фиксируют бурный рост ипотеки на индивидуальное жилищное строительство. А что со вторичкой и новостройками? Аналитики сервиса недвижимости Домклик от Сбера изучили структуру ипотечных кредитов Сбера, выданных в мае 2023 года, и выяснили, как изменились предпочтения россиян при выборе недвижимости.

ИЖС БЬЕТ РЕКОРДЫ

Почти три четверти россиян хотели бы жить за городом — таковы данные многочисленных соцопросов. При этом те, кто задумывается о приобретении или строительстве собственного дома, готовы сделать это на кредитные средства. И не только готовы, но уже активно это делают. По данным аналитиков Домклик, количество выданных кредитов на ИЖС растёт с февраля текущего года и уже третий месяц подряд ставит рекорды. А майский рекорд спроса на ипотеку в целом (количество заявок в Сбере доходило до 19 тысяч в сутки!) эксперты банка во многом объясняют именно ростом популярности ИЖС. Общий прирост количества выданных ипотек по отношению к апрелю составил 56,1%, при этом доля кредитов на ИЖС увеличилась с 5% до 8%.

Сильнее всего мечта обзавестись своим домом в мае взыграла в жителях Вологодской области (+8,2%), Республики Тыва(+7,4%) и Республики Карелия (+6,4%) — в этих регионах интерес к ипотеке на ИЖС вырос заметнее всего. Не отстают заемщики Московской (+5,4%), Ленинградской (+5%) областей и Республики Башкортостан (+3,7%). Но в целом показатели ипотеки на ИЖС растут практически во всех субъектах РФ.

– Высокий прирост на рынке ИЖС связан не только с сезонной активностью покупателей, но и с распространением льготной ипотеки на этот сегмент, а также с рядом законодательных реформ, – объясняют эксперты Домклик.

Еще один тренд: в стране растет спрос не только на самостоятельное, но и на так называемое цивилизованное индивидуальное жилищное строительство. Все чаще заемщики берут ипотеку по доступным ставкам при обязательном условии строительства дома профессиональными подрядчиками.

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НОВОСТРОЙКИ ДЕРЖАТ ПОЗИЦИИ

Квартиры в строящихся домах россияне по-прежнему охотно покупают — доля таких сделок на первичном рынке также остаётся высокой (24%). Темпы поддерживает льготная ипотека. Среди регионов, показавших в мае максимальный рост интереса к займам на первичное жильё, отметились Адыгея (+21,9%), Хакасия (+7,8%) и Пензенская область (+7,6%).

Впрочем, в скором времени ипотека на новостройки вполне может выйти на очередной виток бурного роста: Сбер объявил о запуске специальной скидки. С 27 июня 2023 года на Домклик можно будет получить сниженную ставку по программе «Господдержка» — от 3,9% годовых на покупку квартиры в новостройке. Это почти на четыре процента (точнее, на 3,8%) меньше действующей минимальной ставки по этой программе в Сбере — сейчас она составляет от 7,7%. Подробнее о новой возможности решить квартирный вопрос можно прочитать здесь.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ВТОРИЧКА ИДЕТ НА СПАД

Вторичное жилье продолжает пользоваться спросом — всегда есть люди, которым нужно заехать в квартиру сразу же после ее покупки. И все же смещение интереса покупателей на рынок первичного жилья и индивидуального строительства привело к снижению доли сделок на рынке вторички. Чтобы удержать покупателя, собственники квартир готовы снижать цену: впервые с начала года величина торга превысила 1,1%. Самыми уступчивыми оказались продавцы из Москвы, Воронежской области и Краснодарского края. Меньше всего готовы уступать в цене владельцы квартир из Красноярского края, Челябинской области и Пермского края.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Лейпи, и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка:

– Несмотря на стабильный спрос, в мае на рынке ипотечного кредитования произошли существенные изменения. Во-первых, на фоне сезонного повышения покупательской активности доля ИЖС в общем количестве выдач достигла рекордных 8%. При этом доля вторичного жилья ожидаемо снизилась, а доля строящегося продолжает удерживаться на высоком уровне за счёт популярности льготных программ.

Во-вторых, всплеск спроса на ИЖС подстегнул рост выдач по «Господдержке», благодаря чему программа вновь вышла на первое место, опередив Семейную ипотеку.

КОНКРЕТНО

Регионы — лидеры спроса на разные сегменты ипотеки

Займы на первичное жилье: Санкт-Петербург. 41% от всех выданных кредитов — на квартиры в новостройках.

Вторичное жилье: Челябинская область — 77% ипотечников выбрали «готовые» квартиры.

Ипотека на ИЖС: Московская область — 13% клиентов решили осуществить мечту о собственном доме.

По данным сервиса недвижимости Домклик от Сбера за май 2023 года

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