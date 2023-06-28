Анекдоты: Дочь лесоруба в слове «Просекко» делает ударение на первом О

Технарь - это тот, кто запоминает год рождения Льва Толстого через основание натуральных логарифмов.

Гуманитарий - это тот, кто запоминает основание натуральных логарифмов через год рождения Льва Толстого.

Жертва ЕГЭ - это тот, кто не понял, в чем здесь юмор, так как не знает ни про Льва Толстого, ни про логарифмы.

* * *

Как ввести гопника в ступор.

Гопник:

- Слышь, дай мобилу позвонить.

- А у самого нету, что ли?

- Нету.

- А если найду?

* * *

Переписка в интернете:

«Молодой, спортивного телосложения, симпатичный мужчина, блондин, материально обеспеченный, без вредных привычек, владелец яхты и виллы в Каннах, ищет подругу жизни. Телефон…»

Восхищенная женщина набирает номер и спрашивает:

- Как, неужели ни одной вредной привычки?

- Да так, иногда люблю приврать…

* * *

Если дать человеку рыбу, он будет сыт один день, а если дать ему леща, то он пойдет на работу.

* * *

Сидят два мужика, у одного звонит телефон.

- Да, киска! Задержался, киска. Скоро буду, киска. Куплю, киска. Не забуду, киска. Не скучай, киска. Ну не сердись, киска! Ну пока, кисонька!

Выключает трубку.

Второй спрашивает:

- Жена?

Вздыхает:

- Нет. Ну на хрена я кошку разговаривать научил?..

* * *

Самым коротким школьным сочинением на тему «В гостях у бабушки» было такое: «Мы приехали к бабушке, а она нам не открыла».

* * *

Социологический опрос: «Назовите ваш самый главный семейный праздник».

- Новый год.

- 8 Марта.

- Масленица.

- Ура, горячую воду дали!

* * *

- Доктор, мне кажется, что меня кто-то преследует!

- Да-а-ас, похоже на паранойю... И давно это у вас?

- Да вот, как из тюрьмы сбежал...

* * *

Когда я смотрю, как долго и тщательно жена выбирает в магазине какой-нибудь майонез или творог, невольно задаю себе вопрос: то, что в свое время она гораздо быстрее определилась со мной в качестве спутника жизни, означает, что я такой замечательный, или то, что выбор майонеза требует более глубокой проработки?

* * *

- Ах, с какой странной шпагой, сударь, вы заявились на дуэль!

- Это лом, месье.

* * *

В детстве мы не парились, как нам одеваться, - всю одежду для нас покупали родители. А сейчас смотришь детские фотографии и понимаешь, что родители тоже особо не парились, как нас одевать...

* * *

Жена с любовником в постели.

Влетает разъяренный муж, хватает любовника, вышвыривает его в окно с 18-го этажа и орет:

- Еще раз увижу - убью!