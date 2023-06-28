Анекдоты: Дочь лесоруба в слове «Просекко» делает ударение на первом О

Технарь - это тот, кто запоминает год рождения Льва Толстого через основание натуральных логарифмов.
Гуманитарий - это тот, кто запоминает основание натуральных логарифмов через год рождения Льва Толстого.
Жертва ЕГЭ - это тот, кто не понял, в чем здесь юмор, так как не знает ни про Льва Толстого, ни про логарифмы.
* * *
Как ввести гопника в ступор.
Гопник:
- Слышь, дай мобилу позвонить.
- А у самого нету, что ли?
- Нету.
- А если найду?
* * *
Переписка в интернете:
«Молодой, спортивного телосложения, симпатичный мужчина, блондин, материально обеспеченный, без вредных привычек, владелец яхты и виллы в Каннах, ищет подругу жизни. Телефон…»
Восхищенная женщина набирает номер и спрашивает:
- Как, неужели ни одной вредной привычки?
- Да так, иногда люблю приврать…
* * *
Если дать человеку рыбу, он будет сыт один день, а если дать ему леща, то он пойдет на работу.
* * *
Сидят два мужика, у одного звонит телефон.
- Да, киска! Задержался, киска. Скоро буду, киска. Куплю, киска. Не забуду, киска. Не скучай, киска. Ну не сердись, киска! Ну пока, кисонька!
Выключает трубку.
Второй спрашивает:
- Жена?
Вздыхает:
- Нет. Ну на хрена я кошку разговаривать научил?..
* * *
Самым коротким школьным сочинением на тему «В гостях у бабушки» было такое: «Мы приехали к бабушке, а она нам не открыла».
* * *
Социологический опрос: «Назовите ваш самый главный семейный праздник».
- Новый год.
- 8 Марта.
- Масленица.
- Ура, горячую воду дали!
* * *
- Доктор, мне кажется, что меня кто-то преследует!
- Да-а-ас, похоже на паранойю... И давно это у вас?
- Да вот, как из тюрьмы сбежал...
* * *
Когда я смотрю, как долго и тщательно жена выбирает в магазине какой-нибудь майонез или творог, невольно задаю себе вопрос: то, что в свое время она гораздо быстрее определилась со мной в качестве спутника жизни, означает, что я такой замечательный, или то, что выбор майонеза требует более глубокой проработки?
* * *
- Ах, с какой странной шпагой, сударь, вы заявились на дуэль!
- Это лом, месье.
* * *
В детстве мы не парились, как нам одеваться, - всю одежду для нас покупали родители. А сейчас смотришь детские фотографии и понимаешь, что родители тоже особо не парились, как нас одевать...
* * *
Жена с любовником в постели.
Влетает разъяренный муж, хватает любовника, вышвыривает его в окно с 18-го этажа и орет:
- Еще раз увижу - убью!