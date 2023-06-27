Глава Минобороны Кубы: Россия играет ведущую роль в борьбе с фашизмом, распространяемым США

Российско-кубинские отношения сегодня находятся подъеме Фото: Министерство обороны РФ

В Национальном центре управления обороной России прошли переговоры Министра обороны России Сергея Шойгу с Министром Революционных Вооруженных Сил Республики Куба армейским корпусным генералом Альваро Лопесом.

«Состав вашей многочисленной делегации свидетельствует о настрое кубинской стороны обсудить широкий спектр вопросов в военной и военно-технической области», – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

В ходе встречи министр отметил, что Москва и Гавана выступают в защиту Устава ООН, против его подмены, так называемым порядком, основанным на правилах, который отражает желание коллективного Запада продвигать способы существования за счет порабощенных стран и поверженных конкурентов.

Также генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что в условиях, когда США многие десятилетия осуществляют незаконную и нелегитимную торгово-экономическую блокаду Кубы, мы готовы оказать помощь Острову свободы, подставить плечо нашим кубинским друзьям.

«Стремление США продолжить расширение НАТО к границам России привело к последствиям, которые заставили Россию начать специальную военную операцию», - заявил в свою очередь министр Революционных Вооруженных сил Республики Куба армейский корпусный генерал Альваро Лопес Мьера.

Он также отметил, что в этом контексте Россия играет ведущую роль в борьбе с фашизмом, который США сегодня стараются распространить в Европе.

Глава кубинского военного ведомства обратил внимание на то, что Гавана выступает против односторонних антироссийских санкции, которые противоречат уставу ООН.

«США и некоторые их союзники не раз вторгались в суверенные страны, преследуя свои интересы. Куба против такой политики лицемерия и двойных стандартов. История потребует ответственности от США за последствия их агрессивной военной доктрины за пределами границ НАТО, что грозит миру, безопасности и международной стабильности», – подчеркнул Альваро Лопес Мьера.

Российско-кубинские отношения сегодня находятся подъеме. Напомним, недавно в России находился с официальным визитом премьер-министр Республики Куба Мануэль Mappeрo. США на экономическое и военно-техническое сближение Кубы с Россией и Китаем смотрят ревностно. Но сделать американцы с этим ничего не могут.