Последние новости о ситуации вокруг Украины на 28 июня 2023 года: Почему Зеленского через два месяца склонят к миру и какое химоружие применяет ВСУ

В Вашингтоне полагают, что Киеву дышать всего 2 месяца Фото: REUTERS

Диверсантов и разведчиков ВСУ бьют на всех направлениях

«Южная» группировка войск на Донецком направлении нивелировала до 325 националистов, танк, три БМП, пять автомобилей и склад с боеприпасами 110-й мехбригады ВСУ в Авдеевке. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении отбила две атаки 63-й и 67-й мехбригад ВСУ. Пресечена деятельность двух ДРГ, выведено из строя более роты, четыре бронемашины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30 и две САУ «Гвоздика». Группировка войск «Восток» на Южно-донецком направлении в районе отразила три атаки, на Ореховском тактическом направлении отброшен мотопехотный взвод ВСУ. Противник в целом потерял до 115 человек, пять бронемашин, БМП«Bradley», три пикапа, гаубицы «Мста-Б» и Д-20. «Западная» группировка войск на Купянском направлении уничтожила более 30взвода, две бронемашины, два автомобиля, гаубица Д-20, американскую РЛС AN/TPQ-36 и склад боеприпасов 60-й мехбригады ВСУ в Огурцово. На Херсонском направлении потери противника таковы: до взвода, три автомобиля, САУ «Акация». Силы ПВО приземлили два снаряда РСЗО HIMARS и 6 украинских БПЛА.

В Вашингтоне полагают, что Киеву дышать всего 2 месяца, дальше – только переговоры

Грэхам Аллисон, обозреватель The Washington Pоst, полагает, что Киев окажется в «тупике», если ВСУ не смогут войти в свои бывшие регионы на большую глубину к концу лета. Алисон уверен, что в случае полного провала наступления, Киев рискует окончательно потерять Запорожскую и Херсонскую области, не говоря уже о Крыме. Прикинув среднее недельное продвижение ВСУ, журналисты посчитали, что если украинская армия будет двигаться в том же темпе, то для "возвращения" полуострова потребуется...как минимум на 16 лет.

После урока математики верноподданные Запада предполагают, что без успехов уже к осени многие сторонники Украины в Европе присоединятся к глобальному Югу, «который призывает начать серьезные переговоры». Тут-то вся храбрость и готовность марионеточного Зеленского быстро выветрится...

Украинцы вновь применили химоружие в зоне СВО

Андрей Марочко, подполковник ЛНР в отставке, сообщил, что ВСУ в районе Соледара применили запрещенные химбоеприпасы. При их детонации выделяется едкий дым, у человека возникает ощущение ожога, а при вдыхании люди теряют сознание. По словам Марочко, 27 июня специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты России устанавливали тип отравляющего вещества. С начала 2023 года было зафиксировано уже несколько случаев применения украинской армией химического оружия. В минувшем апреле ВСУ, например, применили химоружие на Запорожском направлении с беспилотника, отравление получил российский военнослужащий. По таким химикам плачет трибунал.

Западная артиллерия ломается и не имеет достаточно снарядов

Издание Foreign Policy пишет, что поставленные в самостийную орудия из Европы и Америки выходят из строя, а запасы снарядов почти иссякли. В связи с этим группа конгрессменов призвала Байдена начать поставки Киеву кассетных боеприпасов. По словам Дэна Райса, экс-советника главкома ВСУ Залужного, усовершенствованные боеприпасы двойного назначения могут «убить гораздо больше русских». Райс уверен, что для выведения из строя роты российских войск понадобится гораздо меньше таких вот чудо-снарядов, которые обладают кумулятивным зарядом и способны пробить броню толщиной от 10 до 20 см. Этого бронебойного советника надо пустить вместо минного тральщика на Запорожском направлении.

Украинского посла в Израиле вызвали в МИД из-за хамства

Евгения Корнийчука, главу диппредставительства нелазлежной в Израиле, вызвали в МИД этой страны из-за жесткой критики внешней политики Тель-Авива. В пресс-службе внешнеполитического ведомства еврейского государства, в частности, возмутились заявлениями украинского посла о том, что позиция Израиля - «пророссийская», а помощь Украине «практически отсутствует». В МИДе заявили: «В связи с неоднократными высказываниями против политики Израиля посол Украины был вызван на разъяснительную беседу, которая состоится 3 июля в МИДе с директором политического отдела Ализой Бен-Нун». В своих высказываниях Корнийчук называл визит главы МИД Израиля Эли Коэна в столицу Украины «бесплодным», а слова премьер-министра Израиля Нетаньяху об отказе поставлять оружие Киеву «спекулятивными». Ну, языком финиковую пальму не перешибешь.

На сайте Зеленского висит петиция о разрыве отношений с Минском

На ресурсе шестого украинского президента появилась петиция с призывом разорвать дипотношения Киева с Минском. Причина ее появления объяснена «сложной ситуацией на территории Белоруссии», и «влиянием Минска на безопасность и стабильность на Украине». Учитывая, что Зеленский ранее запретил ввоз в незалежную любой белорусской издательской продукции, то у петиции есть шанс — осталось найти 25 тысяч близоруких подписантов.

В Польше предрекли Украине вымирание

Ариэль Драбинский, польский демограф, заявил, что незалежная «вымирает». По его данным, до эскалации конфликта на подконтрольных киевским властях территориях жили 37 млн человек, после начала СВО самостийную покинули более 8 миллионов граждан. И сегодня на Украине не наберется и 30 миллионов. Драбинский видит только три демографических сценария: «плохой, очень плохой и драматический». Демограф пишет: «Плохой сценарий — 30 миллионов человек. Очень плохой — 25 миллионов. Драматичный — 20 миллионов через несколько лет после конфликта». В 2023-м году показатель рождаемости может уменьшится до 0,7. А из тех, кто покинул страну, как минимум половина возвращаться не собирается. Странно, почему?

В Крыму рвут пути, но и их быстро восстанавливают

Ранним утром пути железной дороги в Кировском районе Крыма были повреждены. Были задержаны поезда №28Ч «Москва − Симферополь» и №180С «Евпатория − Санкт−Петербург» и два пригородных поезда. Уже к обеду движение было восстановлено. Обошлось без пострадавших, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Пассажиров автобусами перевозили до тех станций, где они могли продолжить поездку по своему маршруту. В мае и июне на пути уже покушались раза четыре, но все тщетно.

В ООН узнали, что на Украине пытают

В отчете управления Верховного комиссара ООН по правам человека сообщается, что более 40 заключенных в украинских тюрьмах рассказали представителям ООН, что подвергались пыткам и сексуальному насилию. В отчете, в частности, говорится: «Из опрошенных задержанных, связанных с конфликтом, 34 мужчины и 9 женщин предоставили достоверные рассказы о пытках и жестоком обращении, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, военнослужащими или надзирателями в неофициальных местах содержания под стражей или — в гораздо меньшей степени — в официальных следственных изоляторах». Это, к сожалению, лишь верхушка отравленного национализмом айсберга.

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