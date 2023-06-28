Вопрос дня: А вы вступаете в разговоры с жуликами? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Виктор Костромин, глава Центросовета Центра противодействия коррупции в органах госвласти:

- Ну, я не так воспитан, чтобы сразу послать звонящего на три буквы. Сначала выясняю, что он из себя представляет. Опыт у меня есть, и я знаю, как такие люди выходят из себя, когда их разоблачают. Есть ощущение, что опять повально пошло, и все это с таким говорком южнорусским...

Герман Клименко, председатель совета Фонда развития цифровой экономики:

- Мне мошенники звонят часто. Я оцениваю, насколько их голос стал хорош. Меня интересует, как идет цифровая коммуникация. Появились голосовые помощники довольно неплохие, и мне любопытно, какие там перемычки между словами, есть ли связки правильные. Всегда можно понять, с кем ты разговариваешь, - качество беседы в паузах пропадает. Я не обманывался ни разу. Однажды продавался за 15 тысяч рублей айфон. Я позвонил, заказал, по почте пришла доставка, потом мне звонили, угрожали, что я должен забрать, иначе подадут в суд. Я все это записал и выложил в интернет. Это все рассчитано на детей и стариков.

Леонид Головко, завкафедрой уголовного процесса юрфака МГУ:

- Главный принцип простой: не вступать в дискуссии. Как только возникает сомнение - не надо пытаться их переиграть. Не нужна самоуверенность, что ты мошенников перехитришь. Опасайтесь входить с ними в контакт более плотный.

Михаил Игнатов, бывший сотрудник московского РУБОПа:

- Когда мне по телефону говорят: «Я из Главного управления МВД», я не смеюсь, а сразу отвечаю: «Повестку пришлите». Раза три перезванивал с одного номера один и тот же «сотрудник банка». Утверждал, что пришел человек с доверенностью от меня, чтобы распоряжаться моей картой, но они не успели его задержать. Я сказал, что, значит, судьба такая. На том конце растерялись.

Анатолий Леденев, экстрасенс:

- Позвонила женщина, представилась лейтенантом из управления безопасности, сообщила, что по моей карте проходят подозрительные операции. Я нажал отбой, тут же новый звонок: «Я еще не закончила». Я ответил, что зато я уже закончил. Потом звонит «капитан» и сообщает, что у меня проблемы с Тинькофф Банком. А я в нем никогда не был и карты его не заводил.

Александр Тихонов, олимпийский чемпион по биатлону:

- Меня по телефону пытались склонить к «откровениям», что у нас все плохо. Я всех аккуратно отшивал. А когда звонят мошенники, я долго не говорю с ними. Выслушиваю, задаю пару вопросов, от которых они теряются, и вешаю трубку.

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