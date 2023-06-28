Царица жаждет развлеченья - ее измучило влеченье: Топ-5 новых исторических сериалов

«Великая. Золотой век». Фото: Кадр из фильма

Сериалов про современных героев полно, но и к историческим сериалам публика относится все так же тепло. Женщины бальзаковского возраста вздыхают по статным аристократам, консервативно настроенные мужчины восхищаются былыми победами, а вредные «пуговичники» из числа доморощенных историков все так же скрупулезно высматривают ляпы при создании костюмов. А потому «КП» представляет обзор свежих ретросериалов, которые покажут в новом телесезоне после летних каникул.

«Великая. Золотой век»

Первый канал.

Вторая часть проекта «Великая», посвященного российской императрице Екатерине II. В 2015 году в первой части исторического сериала царицу успела сыграть Юлия Снигирь, теперь роль перешла к Елизавете Боярской. Сюжет охватывает вторую половину XVIII века, когда молодая немецкая правительница вошла в полномочия при помощи циничных интриг, но не до конца укрепилась на престоле. Война с Турцией, европейские распри, заговор с попыткой возвести на престол полоумного Иоанна Антоновича, эпидемия оспы и чумы, появление мнимой дочери Елизаветы - княжны Таракановой, Пугачевский бунт - все это путь, который Екатерине придется пройти, чтобы стать поистине Великой.

В ролях: Антон Хабаров, Алексей Морозов, Алексей Филимонов, Филипп Ершов.

«Цербер»

«Цербер». Фото: Кадр из фильма

(PREMIER)

Проект представили на только что прошедшем в Иванове фестивале сериалов. В нем упоминается восстание декабристов - его уже подавили, проект вообще не об этом. В Петербурге 20-х годов XIX века вдруг объявляется таинственный киллер, который отстреливает доносчиков, стучавших на вольнодумцев (ох, и фантазеры эти сценаристы!). Что самое интересное, избирательный убийца оставляет на месте преступления бумажки со стихами Пушкина. За расследование берутся московский сыщик (Тимофей Трибунцев) и освобожденный арестант дворянского происхождения Александр Бошняк (Сергей Марин).

В ролях: Александр Горбатов, Дмитрий Ульянов, Вера Колесникова, Кирилл Кяро.

«Банда «ЗИГ ЗАГ»

«Банда «ЗИГ ЗАГ». Фото: Кадр из фильма

Проект приурочен к годовщине снятия блокады Ленинграда в 1944 году. ОПГ с таким загадочным названием действительно существовала в тяжелейшие годы войны. Группа зеков из лагере № 32 в Ленинградской области сбежала во время бомбежки и сколотила банду. Воспользовавшись блокадой и дичайшим дефицитом продуктов, мошенники стали подделывать продуктовые карточки и сбывать их. При этом и сами получали продукты по поддельным карточкам: часть съедали, часть снова продавали. Коррупционные связи были налажены даже с директорами крупных магазинов и сотрудниками ленинградской типографии, печатавшими фальшак.

Позже бандиты стали работать на фашистов и даже собирались организовать для них сдачу Ленинграда - тогда и появилось название ОПГ: «ЗИГ ЗАГ» (Защита интересов Германии Знамя Адольфа Гитлера). Благодаря советской контрразведке для уголовников закончилось все печально. Эти события сериал и воссоздаст.

В ролях: Павел Трубинер, Игорь Петренко, Александр Устюгов, Екатерина Вилкова.

«Челюскин. Первые»

«Челюскин. Первые». Фото: Кадр из фильма

(more.tv, Wink)

Как понятно из названия, новый проект Федора Бондарчука посвящен кинематографической судьбе легендарного советского судна «Челюскин». Ледокольный пароход был собран в Дании для того, чтобы прорубать путь на Русский Север и помочь наладить отправку грузов по Северному морскому пути.

Руководили экспедицией, стартовавшей в 1933 году, советский математик и географ Отто Шмидт (Кирилл Кяро) и капитан дальнего плавания Владимир Воронин (Дмитрий Куличков). Несмотря на то что второму такое путешествие на «Челюскине» казалось авантюрным и он предостерегал первого об опасности, экспедиция с участием 112 человек все же стартовала - и закончилась крахом: корабль был раздавлен льдами. Военными самолетами людей сначала пересаживали на льдину, где несколько месяцев и спасались «челюскинцы», а потом опять же самолетами эвакуировали на материк. И уже после - поездом до Москвы, где их чествовали на Красной площади как национальных героев.

В ролях: Глеб Калюжный, Стася Милославская, Дмитрий Чеботарев, Алексей Розин, Александр Лойе.

«Екатерина. Фавориты»

«Екатерина. Фавориты». Фото: Кадр из фильма

Россия 1.

Не путать с «Великой»! Это другой сериал, для другого канала, с другими актерами. И это уже четвертая по счету часть исторической франшизы про Екатерину (до этого была «Екатерина», «Екатерина. Взлет» и «Екатерина. Самозванцы»). Всецарицу играет Марина Александрова.

Время действия нового сезона - 1779 год, пик карьеры императрицы. В центре внимания - дела альковные, пышно расцветающие вокруг любвеобильной, как считается, правительницы. Герой войн и архитектор Новороссии, венчанный супруг правительницы Григорий Потемкин (Владимир Яглыч) наблюдает за тем, как новые фавориты Екатерины то и дело сменяют друг друга. Один из них, Александр Ланской (Сергей Новосад), становится ее настоящей любовью. При этом, как гриб из-под земли, вдруг вырастает родной сын Екатерины - бедный, бедный Павел (Павел Табаков). Что будет дальше, помнят все, кто посещал уроки истории. Но не видел никто из нас.

В ролях: Анна Ковальчук, Дмитрий Астрахан, Михаил Горевой, Алексей Колган.