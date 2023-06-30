Александр Исайченко, генеральный директор группы компаний «Кузьмиха»: Бизнес - это образ мыслей

Александр ИСАЙЧЕНКО, генеральный директор группы компаний «Кузьмиха» (г. Иркутск). Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Александр Исайченко - генеральный директор и соучредитель группы компаний «Кузьмиха», в которую входят дилерские центры Chery, EXEED, автосервисы и автомагазины в Иркутске. В компанию он пришел несколько лет назад, за это время продажи китайских брендов в Приангарье выросли более чем в два раза и стали народными марками для иркутян. Александр рассказал, как удалось добиться таких высоких результатов, как меняется автомобильный рынок и о новых интересных проектах.

- Как вы пришли в автомобильный бизнес?

- По специальности я юрист, окончил Байкальский государственный университет экономики и права. Однако в этой профессии поработал всего пару лет - всегда знал, что хочу заниматься именно бизнесом. Пробовать себя на этом поприще начал с 13 лет - спасибо отцу, поверил в меня, поддержал. В 17 лет открыл с товарищем видеопрокат. Таких попыток найти свое дело была масса. Теперь я всю свою предпринимательскую энергию переношу на одну компанию, вкладывая в нее все свои знания. Это позволяет нам двигаться вперед, не отставать, а в чем-то и опережать конкурентов.

Впрочем, идеи, не связанные с основной деятельностью, появляются и сейчас. Тогда же, 7 лет назад, я был руководителем одного из иркутских торговых центров и задумывался о том, чтобы сменить сферу деятельности. Знакомый предложил попробовать себя в роли директора одного из дилерских центров в Иркутске. Отработав там почти четыре года, в 2020 году пришел в «Кузьмиху».

В 2022 году группа компаний «Кузьмиха» в г. Иркутске впервые попала в рейтинг «Топ-200 лучших дилерских холдингов России». Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

- Этот год всем нам запомнится тяжелыми испытаниями для бизнеса. Возникают все новые и новые вызовы. Сложно в столь непростое время руководить компанией с такой спецификой, как продажа новых автомобилей?

- Дилерский центр Chery был запущен перед самой пандемией. Ковид, безусловно, всех напугал, но мы быстро поняли, что для нашего бизнеса это хороший шанс. Случившийся кризис полупроводников привел к тому, что производить в тот момент машины, кроме Китая, фактически никто не мог. Последующие события где-то помогли и в то же время помешали. Особенно был заметен спад покупательской активности в сентябре прошлого года, после начала мобилизации. Многие растерялись и не знали, что нас ждет в ближайшем будущем… Однако любая сложная ситуация - это прежде всего опыт и возможность пересмотреть перспективы.

- Что, на ваш экспертный взгляд, ждет авторынок в России в ближайшем будущем?

- Уже понятно, что он изменится, и довольно кардинально. В прошлом году китайские бренды очень грамотно воспользовались ситуацией, заполнив освободившиеся салоны. Они входили достаточно агрессивно, и это сработало. Потребитель уже оценил и понял их машины. Рынок перестроился, и эти изменения продлятся еще несколько лет. Зайдут китайские бренды второго эшелона. И мы в том числе ведем подобные переговоры.

В 2021 году мы добавили в портфель брендов Exeed и были одними из первых, кто начал продавать эти машины в России. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Рынок становится все более конкурентным, свободного места для возвращения скоро не останется. К счастью, мы получили машины не хуже, а в чем-то даже лучше, чем европейские и японские. Негативно то, что автомобильный рынок России будет зависеть от одной страны, а современная геополитика меняется непредсказуемо… Мы уже думаем, в какую сторону можно еще пойти - Китай не единственная страна, производящая автомобили.

- Насколько я знаю, после вашего прихода компания сильно изменилась. В частности, вам удалось занять достаточно большую долю рынка в Приангарье. Расскажите подробнее о ваших успехах.

- В целом бизнес группы компаний «Кузьмиха» за последние три года вырос в три раза. Это касается и выручки, и чистой прибыли. Так, выручка в 2021 году впервые в истории компании превысила 1 миллиард рублей. По результатам 2023 года ждем уже более 3 миллиаврд. Количество персонала увеличилось вдвое, сейчас это около 200 человек.

В 2021 году мы открыли дилерский центр Chery в Бурятии. Этот проект стал самым успешным в истории компании на сегодняшний день. Доля рынка у Chery в Бурятии самая высокая по стране. В этом году средняя доля Chery в РФ 12%, а в Бурятии она 25% - в два раза больше. Количество машин, которые мы продаем, выросло во много раз. Например, в октябре 2021 года в Иркутске мы выдали сто машин за месяц, и для китайского бренда такие показатели были фантастическими. Это отметил головной офис дилеров в Москве и пригласил меня сделать на общей конференции доклад о том, как удалось достичь такого показателя.

По результатам прошлого года группа компаний «Кузьмиха» впервые попала в рейтинг «Топ-200 лучших дилерских холдингов России».

В 2021 году мы открыли дилерский центр Chery в Бурятии. Этот проект стал самым успешным в истории компании на сегодняшний день. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

- Действительно впечатляющие изменения. Я знаю, что вы применяли, в том числе, нестандартные решения, которые привели компанию к такому успеху. Расскажите о них подробнее.

- Да, для достижения больших целей мало действовать так, как это обычно принято в индустрии. Одним из таких решений было проведение конкурса красоты, который мы назвали Chery-Леди. Цель была простая - познакомить как можно большее количество людей с нашим брендом. И результат превзошел все наши ожидания. Если до конкурса мы продавали по 40 - 45 машин в месяц, то после него стали продавать в среднем по 60 машин, то есть рост на 50% всего за пару месяцев. Уникальность этого мероприятия еще и в том, что оно стоило очень дешево по сравнению с тем эффектом, который мы получили. Несколько дилеров, насколько я знаю, хотели провести такие же мероприятия, а китайская штаб-квартира хотела масштабировать наш опыт на всю страну.

- Ваша компания была одним из самых успешных дилеров Honda, вас также знают по сети сервисов «Кузьмиха-Сервис», что с этими направлениями?

- Да, мы долго и успешно занимались брендом Honda, но в 2021 году этот бренд, к сожалению, ушел с российского рынка. По внутреннему рейтингу Honda Motor Rus мы всегда имели рейтинг ААА - самый высший. В 2021 году мы добавили в наш портфель брендов Exeed - кстати, были одними из первых, кто начал продавать эти машины в России и одним из первых отдельных дилерских центров. На сегодняшний день в Иркутске мы на втором месте по продажам, а были на 13-м.

Группа компаний в целом стала динамичнее. Например, мы решили, что пора тиражировать накопленный опыт в сфере автосервиса, открыли еще один сервисный центр. Начали развивать розничную сеть, открыли уже три магазина автотоваров. Стали чуть более диверсифицированными, понимаем, что сейчас важно рисковать и меньше зависеть от происходящих событий в конкретной индустрии. Да, это сложнее, потому что фокус внимания распыляется, но в долгосрочной перспективе это более правильно.

Для достижения больших целей мало действовать так, как это обычно принято в индустрии. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

- Столь впечатляющие результаты наверняка требуют полной самоотдачи и жесткого контроля…

- Структура в нашей компании такова, что у каждого дилерского центра есть свой руководитель, а моя задача просто обеспечить им возможность достигать тех результатов, которые перед ними стоят. Стараемся постоянно учиться. Я предпочитаю, чтобы в команде каждый был самостоятельной боевой единицей, мог ставить перед собой цели и достигать их.

А насчет самоотдачи - для меня это не проблема. Могу проснуться в два ночи, чтобы записать пришедшую идею. Предприниматель живет этими мыслями, это образ жизни и это мне очень нравится.

- Главная цель любого бизнеса - прибыль. Для чего зарабатываете лично вы?

- Да, я считаю, что оценить предпринимателя, насколько он успешен, можно только по одному критерию - сколько он заработал. И в этом плане, конечно, мне еще есть куда стремиться. На что тратить? Быт, дом, растут дети… Но самое большое - это стремление отдавать назад. Так случилось, что в 2021 году я сильно заболел ковидом, лежал в больнице, пару дней состояние было критическим. В тот момент подумал, а что от меня останется? Понял, что мне бы хотелось помочь своему родному городу, Ангарску. Сделать для него что-то действительно стоящее, например построить школу. Это серьезные вложения, которые потребуют еще многого добиться. В принципе мы с супругой давно занимаемся благотворительностью, но не любим эту деятельность афишировать. И, конечно, меня увлекают новые проекты, потому что бизнес - это как спорт, ты все время хочешь улучшить свой результат.

- Новые проекты - это вместо хобби?

- На самом деле хочется иногда пробовать что-то новое. Например, в 2019 году мы с супругой воплотили одну идею, которую я подсмотрел в Китае. Там есть полностью автоматизированные фитнес-центры, они работают без персонала. Мы дистанционно запустили такой стартап в Москве, на момент открытия ничего подобного не было даже в столице. Все шло неплохо, даже пережили пандемию, но все-таки приняли решение это дело продать… А он до сих пор работает, общаемся с нынешними владельцами.

- И все же вы когда-то отдыхаете…

- Для меня отдых в семье, у нас отличная команда. Мы любим путешествовать, в том числе и по Иркутской области, любимое место - Новоснежная. Даже проведенные там выходные дают сил, как месяц отдыха. Если нужно быстро переключиться, иду на тренировку. А еще на столе у меня всегда лежит несколько книг. Одна из самых любимых и вдохновляющих - «Трилогия желаний» Теодора Драйзера. Сейчас я в очередной раз перечитываю ее, уже в оригинале.

- Если говорить о планах на самое ближайшее будущее, над чем работаете прямо сейчас?

- Автомобильный рынок сильно трансформируется, и мне очень бы хотелось привести от 2 до 4 новых китайских брендов в Иркутск. Пока это звучит очень амбициозно, но уверен, что через полгода мы с вами сможем обсудить результат.

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