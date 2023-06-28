Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Конкурсы и тесты27 июня 2023 22:00

Разгадай рисунок-детектив: Преступник в зазеркалье

Предлагаем разгадать детективную загадку, которую спрятал наш художник в картинке
Источник:kp.ru
Преступник в зазеркалье

Преступник в зазеркалье

Фото: Сергей СОКОЛОВ

Капитан Правдолюбов, преследуя преступника, ограбившего кассу детского парка, оказался в зеркальном лабиринте. Вор обрадовался такой удаче и был уверен, что теперь его точно не схватят, так как из зазеркалья выйти сложно, не говоря уж о том, чтобы понять, где человек, а где его отражение. Но в этом он сильно заблуждался, так как Правдолюбов быстро нашел хитреца. Как капитан вычислил грабителя?

Ответ

Грабитель - второй слева. Деньги, которые он украл, его и выдали, так как номинал с цифрой 10 в отражениях выглядит совсем иначе.

Игры и тестыИгрыРисунок-детектив от "Комсомольской правды"