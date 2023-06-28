Военная спецоперация на Украине 28 июня 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 июня 2023 года.

Во вторник, 27 июня, на Украине в Сумах и Кременчуге произошли взрывы. До этого в некоторых регионах страны была объявлена воздушная тревога.

Отмечалось, что сигнал воздушной тревоги 27 июня был слышен в Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Президент России Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими в Кремле 27 июня 2023 года заявил, что ВСУ потеряли с начала своего наступления огромное количество бронетехники.

Путин подчеркнул, что только за последнюю неделю Киев потерял на Ореховском направлении 280 единиц техники, среди которой 41 танк.

Российские бойцы из подразделения «Апачи» предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться в Белгородскую область, заявил Рамзан Кадыров.

ВСУ оказались в смертельной петле, поскольку постоянно теряют опытных солдат, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Офицер подчеркнул, что дальше будет хуже, они отправляют людей с недостаточной подготовкой и опытом. То есть, их смертность на поле боя растет, и чем больше она растет, тем быстрее им приходится заменять погибших. Это убийственный алгоритм.