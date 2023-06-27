Герой спецоперации «Z» рядовой Акулов подбил в бою четыре танка

Сержант Александр Кибальник и рядовой Евгений Акулов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Доброе и имя есть принадлежность каждого честного человека, но я заключил доброе имя в славе моего Отечества, и все деяния мои клонились к его благоденствию», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А бойцам повторял: «Военной науке должно учиться на войне, так как каждый театр войны есть театр новый».

СПАС ОТ ГИБЕЛИ ЦЕЛЫЙ ВЗВОД

Сержант Александр Кибальник

«Мотострелковое отделение сержанта Александра Кибальника выполняло боевую задачу по оборудованию оборонительных позиций на подступах к одному из населенных пунктов.

Во время проведения работ по инженерному оборудованию позиций опорный пункт Кибальника попал под минометный обстрел. Быстро сориентировавшись в сложившейся обстановке, Александр, воспользовавшись моментом, увел личный состав отделения в блиндаж, где уже находились военнослужащие взвода. После очередного попадания вражеской мины была подбита установка ПТУР, ракета которой, воспламенившись, скатилась в проход блиндажа с личным составом. Быстро приняв решение, Кибальник, совместно с командиром взвода, вытащили загоревшуюся ракету из укрытия и отбросили ее в прилегающий окоп. После того, как горящий боеприпас сдетонировал, блиндаж, в котором находился личный состав отделения, получил повреждения и начал осыпаться. Оценив обстановку, Александр организовал эвакуацию личного состава в безопасное место, а сам лично помог военнослужащим, получившим ранения, выбраться из-под завалов, после чего вывез их в безопасное место. Благодаря личному мужеству и самоотверженности сержанта Александра Кибальника удалось сохранить жизни и здоровье российских военнослужащих».

ВЫЗВАЛ НА СЕБЯ ОГОНЬ ДИВЕРСАНТОВ

Майор Роман Мухаметзянов

«Батальон под командованием майора Романа Мухаметзянова вел наступательные действия с задачей выбить украинских националистов с занимаемых позиций. Под четким руководством Романа российские военнослужащие внезапно одновременно нанесли противнику удары с фронта и флангов, в результате чего было уничтожено два вражеских танка, БМП, а также большое количество оказывающих сопротивление националистов. Благодаря высокому уровню тактической подготовки Мухаметзянова российские военнослужащие смогли прорвать оборону противника и закрепиться на новых рубежах. Спустя несколько дней, выполняя задачи по обеспечению безопасности колонны в ходе марша, Роман обнаружил диверсионно-разведывательную группу националистов, готовивших атаку на маршруте следования колонны. Мухаметзянов вырвался вперед на своем БМП, и, внезапно атаковав противника, сковал его действия, фактически вызвав огонь на себя. Убедившись, что колонна преодолела опасный участок, Мухаметзянов, уничтожив в ходе боя часть живой силы и техники националистов, вернулся к колонне и продолжил обеспечивать ее безопасность. Благодаря смелым и решительным действия майора Романа Мухаметзянова было обеспечено безопасное движение колонной российских войск».

Майор Роман Мухаметзянов

ПОДБИЛ В БОЮ ЧЕТЫРЕ ТАНКА

Рядовой Евгений Акулов

«Экипаж танка, в составе которого действовал рядовой Евгений Акулов, выполнял боевую задачу по огневой поддержке российских военнослужащих, ведущих штурм опорного пункта украинских националистов. Противник, стремясь всеми силами удержать занимаемые позиции, бросил в бой резервные силы в составе танков и пехотных подразделений.

В ходе боя Евгений обнаружил выдвинувшуюся технику противника. Действуя в паре с экипажем другого танка, рядовой грамотно используя условия местности, умело маневрируя на поле боя, атаковал вражескую технику, движущуюся на помощь обороняющимся националистам. Прицельным огнем российских танкистов были уничтожены 4 вражеских танка. Националисты, лишившись подкрепления, не смогли сдержать атакующий натиск российских подразделений и, понеся существенные потери, покинули занимаемые позиции и отступили. Мужественные и самоотверженные действия Акулова позволили нанести значительный урон противнику, взять штурмом вражеский опорный пункт и закрепиться на новых рубежах. За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, рядовой Евгений Акулов награжден медалью «За отвагу»».