Шувалов представит на форуме «Сильные идеи для нового времени» проекты из области БПЛА

Фото: Фонд РОСКОНГРЕСС

Председатель ВЭБ.РФ и глава экспертного совета Агентства стратегических инициатив Игорь Шувалов в ходе пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени» 29 июня представит проекты по развитию беспилотной авиации и модернизации городов, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Всего Шувалов озвучит пять идей финалистов. Среди прочего председатель ВЭБ.РФ представит идеи по развитию производства дронов, проекты в сфере городской экономики, создание платформенных решений для молодежи и туризма, а также идеи по переработке вторсырья.

«Форум «Сильные идеи для нового времени» – это площадка для сборки инициатив по развитию страны. Ряд идей, представленных на конкурсе, созвучен повестке группы ВЭБ.РФ. Мы готовы с инициаторами дальше отрабатывать, чтобы их превратить в рабочие проекты с учётом тех инструментов поддержки, которыми располагают организация развития группы» - заявил Игорь Шувалов.

Форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет 28-29 июня 2023 года. Организаторы форума Фонд «Росконгресс» и Агентство стратегических инициатив. Соорганизатор форума – ВЭБ.РФ.

Форум пройдет при поддержке стратегического партнера ПАО «Россети», официального партнера ПАО «Промсвязьбанк», спонсора деловой программы Банк ВТБ (ПАО), партнера деловой программы ПАО Сбербанк, коммуникационного партнера Медиахолдинг Маер, спонсора по организации АО «Россельхозбанк» и партнера по организации РНКБ Банк (ПАО).