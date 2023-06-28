"Как бизнесу стать драйвером общественных изменений? Обсуждение Национальной стратегии действий в интересах женщин"

Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительством Российской Федерации была утверждена Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2023-2030 годы. В рамках утвержденного документа будут осуществлены мероприятия по пяти направлениям – «Укрепление позиций женщин в общественно-политической жизни страны. Создание условий для развития их гражданской активности», «Повышение роли женщин в развитии общества, улучшение качества их жизни» «Расширение участия женщин в приоритетных направлениях социально-экономического развития страны, включая формирование новых точек роста экономики» и «Профилактика социального неблагополучия женщин».

Вопросы для обсуждения:

• Насколько готов бизнес к реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин?

• Какой объем ресурсов необходим для внедрения программ женского лидерства в компаниях?

• Что уже компании предпринимают для повышения уровня лидерских и digital-компетенций женщин?

• Как бизнес и общество настроены на рост социального благополучия женщин?

• Какие шаги компании предпринимают для усиления комфорта женщин, совмещающих декретный отпуск и активную работу?

• Удастся ли преодолеть «стеклянный потолок» в ближайшее 10-летие?

Фото: Иван МАКЕЕВ

Приветственное слово:

Анна ЗОЛИНА, заместитель исполнительного директора по стратегическому развитию, Ассоциация менеджеров.

Модераторы:

• Марина РЫКОВА, директор по стратегическому маркетингу, ГЕРОФАРМ;

• Анжелика СУЛХАЕВА, заместитель генерального директора, медиагруппа "Комсомольская правда".

Спикеры:

• Дина АШРАПОВА, директор по взаимодействию с органами государственной власти, Холдинг Т1;

• Мария ВАСИЛЬКОВА, депутат Государственной думы, член комитета Государственной думы по промышленности и торговле;

• Мария ШЕВЧЕНКО, заместитель генерального директора, Группа QIWI;

• Елена ШИКУНОВА, заместитель генерального директора/финансовый директор, Группа компаний Natura Siberica;

• Наталья МОСКВИТИНА, президент, БФ «Женщины за жизнь», член Общественной палаты РФ; ведущая телеканала «Спас»;

• Анна НЕСМЕЛОВА, директор по связям с общественностью, КСОР.

Партнеры Комитета: медиагруппа "Комсомольская правда", Ям Ресторантс Раша.

Мероприятие пройдет на площадке МИА «Россия сегодня», Зубовский бульвар, д.4

Регистрация: по ссылке

По вопросам участия обращаться к координатору Комитета Александре Ерофеевой, a.erofeeva@amr.ru