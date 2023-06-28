«Это будущее нашего народа»: начинается прием заявок на участие в конкурсе «Гордость нации»

То дело, которое нас собрало – это будущее нашего народа, который силен национальным и конфессиональным многообразием. Фото: предоставлено организаторами

1 июля стартует прием заявок на соискание четвертой Всероссийской общественной премии «Гордость нации», который продлится до 10 сентября. В День народного единства, 4 ноября, пройдет церемония награждения лауреатов премии. Напомним, что премия учреждена для стимулирования развития институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, поддержки волонтерского движения, мотивации личного участия россиян в деятельности по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укреплению межнационального согласия и единства российской нации

Организатором премии является Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России», проект осуществляется при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).

НАЦИОНАЛЬНОЕ МНОГООБРАЗИЕ – НАША СИЛА

«То дело, которое нас собрало – это будущее нашего народа, который силен национальным и конфессиональным многообразием», - убежден председатель Ассамблеи народов России Владимир Васильев.

Широко известный в стране политик отметил, что премию «Гордость нации» за всю ее историю получили 88 человек из 45 регионов России. В конкурсе на соискание премии могут принять участие представители общественных объединений и некоммерческих организаций, развивающих проекты в сфере государственной национальной политики; представители волонтерских движений; преподаватели родных языков, языковые активисты, авторы проектов в сфере сохранения и развития родных языков; журналисты и блогеры; мастера народного творчества и организаторы этнобизнеса (этнотуризма, этномоды и др.), руководители и участники творческих коллективов и творческих объединений.

Причем, каждый год премия подстраивается под реалии времени.

«В этом году с учетом того, что идет специальная военная операция, принято решение специальную номинацию премии посвятить именно им, защитникам Отечества. Поэтому специальная номинация так и будет называться: «Защитники Отечества», - уточнила член Ассамблеи народов России Светлана Смирнова.

«ЛЮДЯМ ЭТО ИНТЕРЕСНО»

Кроме специальной номинации победителей премии традиционно определят в семи номинациях: за вклад в укрепление гражданского единства и межнационального согласия; за вклад в сохранение и развитие родных языков; за вклад в сохранение и развитие культуры народов России; за вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики; за лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества; за эффективное лидерство в национально-культурных объединениях и «Поколение УМ» (так называется молодежная номинация).

«С этого года мы стали продвигать наших лауреатов, в первую очередь их опыт и наработки уже и после премии. Дирекция ассамблеи в этом году на портале «Культура.РФ» проводит встречи с лауреатами, и они будут продолжаться весь год, каждая встреча набирает более 100 тыс. просмотров. Это говорит о том, что инициатива востребована, людям это интересно», - уточнила член конкурсной комиссии, начальник департамента национальной политики управления президента России по внутренней политике Татьяна Вагина.