Видео уничтожения вертолетом "Аллигатор" бронетехники ВСУ показало Минобороны

Разведовательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" во время боевой работы на Запорожском направлении СВО. Фото: Александр Полегенко/ТАСС

Как правило, на выполнение подобной боевой задачи российские пилоты отправляются смешанной группой.

Обычно, пока пара Ка-52 – наносят удар, транспортно-боевой Ми-8АМТШ «Терминатор» с группой огневого прикрытия на борту страхует экипажи «Аллигаторов», а многоцелевой ударный вертолет Ми-35 в свою очередь, прикрывает «восьмерку» и «пятьдесят вторые». Машины сначала идут на сверхмалой высоте, а затем резкий рывок вверх (кабрирование) и смертельный удар управляемыми ракетами.

Но этот раз выдвижение колонны бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении наши пилоты разведывательно- ударных вертолетов «Ка-52» обнаружили самостоятельно и вступили с ними в бой. «Аллигаторы» поразили управляемыми ракетами первый и последний танк в колонне, а затем устроили водителями «Леопардов» «огненную карусель» засыпав экипажи бронемашин ВСУ оставшимся боекомплектом.

После уничтожения танковой колонны врага экипажи «Аллигаторов» снизили высоту до предельно допустимой и ушли на аэродром за новым боевым заданием.

В это время на Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли одиннадцать авиационных ударов по скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной техники из состава 14 омбр и по подразделениям территориальной обороны.

Однажды, после таких массированных ударов экипажи десантно-транспортных вертолетов Ми-8 высадят тактический воздушный десант, и обеспечивая огневую поддержку мотострелкам с воздуха выдавят украинских националистов с укрепленных позиций.