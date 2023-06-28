«Старт новой долгосрочной волны развития»: в Москве открылся форума «Сильные идеи для нового времени»

Фото: roscongress.org

28 июня в московском Центре международной торговли открылся форум «Сильные идеи для нового времени», на площадке которого планируется рассмотреть 250 идей и проектов. Лучшие из них представят на следующий день президенту России Владимиру Путину.

«Сегодня наша страна переживает особенный период. Период очень творческий и созидательный. Я бы сказал старт новой долгосрочной волны развития, можно даже сказать эпохи созидания, - отметил помощник президента, председатель оргкомитета по подготовке и проведению форума «Сильные идеи для нового времени» Максим Орешкин. – Именно в таких условиях новые креативные идеи востребованы больше всего. И очень здорово, что мы видим высокую активность нашего общества. Посмотрим на статистику форума: в 2023 году было подано рекордное количество идей – 23,5 тысячи! В первую очередь это социальная повестка, которая с точки зрения участников форума является темой номер один. Также это вопросы технологий, экологии, кадрового обеспечения, развития предпринимательства и цифровых сервисов. Важно отметить, что у идей и проектов в каждом направлении равные шансы быть реализованными. Все зависит от самого проекта и созидательного настроя человека, который его реализует. Наша задача в нужный момент поддержать проект и помочь с его реализацией».

Максим Орешкин сообщил, что в каждом тематическом направлении представлены идеи практически всех регионов. В том числе жителей новых регионов России – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Участниками форума являются люди от мала до велика: и школьники, и пенсионеры.

«Впервые в рамках форума проходит конкурс лучших отечественных брендов в поддержку российских предпринимателей. У них сегодня появилась новая уникальная возможность - создавая новые конкурентоспособные продукты, решения, технологические платформы занять освободившиеся после ухода западных компаний ниши российского рынка. Отмечу, что наши предприниматели этим активно пользуются, о чем говорят темпы роста продаж тех компаний, которые заявились на конкурс брендов – часто десятки процентов, а нередко и трехзначные темпы роста. Конкурс, а победителей мы наградим завтра, хороший шанс для небольших компаний, производящих товары и услуги под собственным брендом, получить всестороннюю поддержку в расширении бизнеса, выйти на новые рынки – как в России, так и за ее пределами. Проекты-победители также получат поддержку от Агентства стратегических инициатив, органов власти, бизнеса и других партнеров», - добавил помощник президента.

«Нас радует рост количества участников, регионов и экспертов, которые предлагают интересные решения и проекты, которые помогают ответить на ключевые вызовы развития нашей стран, - говорит генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. – Если в 2020 году 228 тысяч участников подали свои проекты, то в этом году их число достигло почти 400 тысяч человек… 2000 экспертов работают на крауд-платформе, дали 50 тысяч рекомендаций и задали вопросов лидерам идей».

В этом году в рамках форума представлены шесть номинаций. Впервые добавлена номинация про цифровые сервисы. Еще новация – определен призовой фонд для лидеров идей – 100 млн рублей. По 5 млн получат проекты, вышедшие в топ-10; по 1 млн рублей проекты, прошедшие в следующие топ-50 идей.

«В этом году форум набрал новую силу. Надеюсь, что работа, которая будет проводиться сегодня и завтра, позволит улучшить прошлогодние результаты и представить их президенту Российской Федерации. За деятельность форума Владимир Владимирович следит, надо достойно представить те идеи, которые подготовлены, - уточнил председатель государственной корпорации развития ДОМ.РФ Игорь Шувалов. – Вижу свой долг в том, чтобы с инициаторами отработать идеи до возможности их воплощения, до реального результата».

Председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев добавил, что фонд создал целую систему продвижения самых интересных идей. Например, авторы лучших проектов получат приглашение принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.