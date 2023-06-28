Песков: Президент сам принял решение обратиться к воинам, спасшим Россию от мятежа

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Дмитрий Сергеевич, мне довелось пообщаться с бойцами, которые пришли к президенту на Соборную площадь. И почти сто процентов, по моему ощущению и по ощущению коллег, - это те, кто не раз уже побывал в зоне СВО. И у некоторых на груди - ордена и медали в два, а то и в три ряда. Это случайность или совпадение, что именно они, как сказал Владимир Путин вчера, (в среду, 27 июня) остановили гражданскую войну?

С этих вопросов журналист «Комсомольской правды» начал разговор с официальным представителем Кремля в среду.

- Это не случайность и не совпадение, - ответил Песков, - это данность.

Армия, народ – все были рядом с президентом.

- Очень хороший ответ, - заметил я и продолжил. - И еще вчера мне о чем подумалось. Вот на встрече с военкорами, ссылаясь на разговор с Евкуровым, президент затронул тему династий, родственников, которые участвуют в СВО. И вчера генерал армии Золотов мне сказал, что с ним в строю в Росгвардии - два сына-офицера и 23-летний внук. И что они вместе с ним готовы были в эти трагические дни пойти на смерть, чтобы защитить Россию. Знает ли Путин еще и об этой необычной династии?

- Конечно, знает.

- Спасибо. И еще вот Владимир Владимирович произнес свою речь вчера с Красного крыльца. Обычно это бывает только в день вступления в должность главы государства. И на сей раз это место было выбрано для такого обращения к защитникам России и защитникам Конституции… Это специально так или совпадение? Что это – еще одна инаугурация? Как это все воспринимать?

- Нет, инаугурация, - ответил пресс-секретарь, – это отдельное мероприятие.

А обращение к личному составу подразделений министерства обороны, федеральной службы безопасности, федеральной службы охраны, министерства внутренних дел и Росгвардии –другое мероприятие.

Соборная площадь – известное, одно из самых исторических мест в нашей стране и оно находится в Кремле.

Поэтому все собрались там.

А, разумеется, для такого важного мероприятия глава государства принял решение использовать именно Красное крыльцо.

- В самом конце президент произнес знаковое слово, - напомнил я. - Подошел к микрофону и сказал: «Удачи». Почему-то его не расшифровали ни в пресс-службе, ни в СМИ. Нам показалось, что это тоже очень важно. Спасибо вам.

- Пожалуйста.