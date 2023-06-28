Последнее решение Зеленского заставит бойцов ВСУ кричать "Хелп!": глава Украины предложил принять "срочные законы"

Как-то совсем неудачно стали складываться на Западе карты в пасьянс для Зеленского. Фото: REUTERS

Как-то совсем неудачно стали складываться на Западе карты в пасьянс для Зеленского. Зрада на зраде сидит и зрадой погоняет. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина перестала быть суверенной страной, денег у нее нет, а сражается тем, что Запад выделяет от щедрот своих.

Ну, ладно, Венгрия, там те еще зрадники сидят. Но ведь и в США самые что ни на есть официальные лица опровергли истерики Зеленского, будто бы Россия готовит теракт на ЗАЭС, а какая-то ехидная сволочь из американских экспертов не поленилась и подсчитала, что такими темпами, как сейчас, Незалежная будет "освобождать свои территории" на протяжении не менее, чем 16 лет. "Вашингтон пост", вообще обнаглела: "У Киева есть лишь несколько недель, чтобы победить Россию". Иначе, мол, придется пойти на переговоры о мире. Угу, кукарекнули – право на переговоры о мире надо еще заслужить, а спрашивать про них надо не наркоманов в Киеве, а Москву. Для начала.

Но им это еще не все. Австралия сказала, что не даст Киеву свои бронеавтомобили, потому что они, дескать, не приспособлены к условиям Незалежной и будут бесполезны для ВСУ, а дарить их российским войскам у Австралии желания нет. Венгрия, ах да, про Венгрию уже сказали, но они наверняка еще какую-нибудь зраду уже озвучили. А тут еще и ООН подсуетилась, заявив, что десятки задержанных подверглись пыткам в скрытых украинских изоляторах, а кроме того, Украина заключила в тюрьму мирных жителей, которые занимались гуманитарной помощью, в том числе, и на подконтрольной России территории.

А что же Зеленский? А президент Украины Володымыр в это время занят чрезвычайно важными делами и принимает принципиально значимые для Незалежной решения: "Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря". Примечательна формулировка необходимости таких действий Зеленского: "Украинскому народу долгое время навязывалась российская идеология во многих сферах жизни, в том числе относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова 7 января… Целью законопроекта является отказ от российского наследия навязывания Рождества Христова 7 января и установление даты празднования 25 декабря ". А "принятие данного законопроекта", как утверждает Зеленский, "позволит отойти от российских традиций и укрепить национальное единство на Украине".

Вместо всего этого бессмысленного нагромождения всяких и разных слов Зеленский мог бы обойтись краткой формулировкой "абы не як у москалив". Все стало бы гораздо понятнее и правдивей. Поскольку это единственный настоящий мотив.

Впрочем, пан Зеленский настолько хочет быть европейцем, что одного переноса празднования Рождества Христова ему для того уже мало. Как мало и расхищения ценностей УПЦ, в том числе, и мощей русских святых, и продажи их на Запад в качестве обычных артефактов. Что вполне отвечает европейской тактике грабежей и разбоев по отношению к ценностям (материальным и духовным) других стран. И просто обязательной укромовы для Украины, в понимании ее нынешнего президента, тоже маловато. Володымыр (впрочем, какой же он Володымыр после этого, будем называть его на европейский манер Владом), простите, Влад Зеленский (Vlad Zelensky –!) решил, что одного языка, то бишь мовы, для Незалежной маловато будет и внес в Верховную раду законопроект, в соответствии с которым все чиновники, полицейские и военные будут обязаны владеть английским.

- Английский язык принадлежит к языкам международного общения на Украине, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Причем, Зеленский определил статус этого законопроекта как неотложный, который депутаты Верховной рады будут принимать в первую очередь.

- Та шож вы, пан Стецько, май тейбл ёз небритым фейсом расшкрябали естудей по п'яні, - примерно так будут звучать диалоги между полицейским и таможенником после принятия этого закона.

Зато украинские военные смогут в окопах кричать не "Рятуйте!", а "Хэлп ми!" и "Ай гив ап!" на чистом англицком языке. Хотя, что-то подсказывает, что если кричать на русском, то толка и смысла будет больше. Кстати, шансов на спасение тоже, а то еще примут за наемников, которых в плен не берут.

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