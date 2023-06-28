Александр Цыбульский: Экспорт товаров из Беларуси по Северному морскому пути может стать перспективным направлением

Губернатор Александр Цыбульский рассказал о перспективных направлениях сотрудничества между Архангельской областью и Республикой Беларусь. Фото: Ника ОВСЯННИКОВА

Сотрудничество с Республикой Беларусь уже более 10 лет остается для Архангельской области одним из приоритетных направлений развития международных связей, сообщил глава региона Александр Цыбульский. Губернатор Поморья принял участие в X Форуме регионов России и Беларуси, который проходит с 26 по 28 июня. В Уфу, ставшую в этом году главной площадкой мероприятия, приехали председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, а также главы регионов двух государств.

Приветствуя участников форума, Валентина Матвиенко отметила рост интеграции экономических, культурных и научных проектов России и Беларуси.

«Утверждены 28 интеграционных программ, которые охватывают все сферы экономического и гуманитарного сотрудничества. Что касается межрегионального взаимодействия, то ежегодно растёт объем торговли, и появляются новые совместные проекты, выходящие за рамки внешнеторговых отношений. Это уже качественно другой уровень взаимодействия, в котором делается акцент на новые технологии», – рассказала председатель Совета Федерации РФ.

Прочные экономические отношения двух государств строятся, в том числе, на активном расширении сотрудничества между регионами. Глава Архангельской области Александр Цыбульский рассказал о наиболее перспективных направлениях, которые могут стать долгосрочными и взаимовыгодными для российских и белорусских партнеров. Губернатор подчеркнул, что за последние несколько лет показатели внешнеторгового оборота между регионом и Республикой Беларусь показывают стабильный рост.

Глава Поморья принял участие в X Форуме регионов России и Беларуси. Фото: Александра Конычева/Пресс-служба правительства Архангельской области

«Показатель товарооборота за 2022 год является самым высоким за последние восемь лет. Уверен, что с учетом той работы, которая уже проведена и которую мы продолжаем проводить с целью расширения возможностей и необходимых условий для налаживания поступательного интеграционного взаимодействия, в том числе на уровне регионов России и Белоруссии, объем внешнеторгового оборота с каждым годом будет только расти», – отметил Александр Цыбульский.

Сегодня, в условиях давления западных санкций, активно перестраиваются логистические цепочки. Производители вынуждены искать новые маршруты для перевозки грузов. Перспективным направлением для экспортеров Республики Беларусь может стать отправка грузов по Северному морскому пути через морской порт Архангельск. По словам губернатора, этот вопрос не раз обсуждался на совместных встречах, и правительство Поморья выработало конкретные предложения для реализации подобных проектов.

«У нас работают более 10 судоходных предприятий и несколько десятков смежных обслуживающих компаний. Уже сегодня Архангельский морской торговый порт может предложить адресный сервис для предприятий-экспортеров в части обеспечения гарантированного объема перевалки груза в зависимости от его номенклатуры, резервирования причала под морские суда, предоставления специализированной техники и квалифицированного персонала, дополнительных сюрвейерских услуг и грузовых работ», – сообщил Александр Цыбульский.

Еще одним перспективным направлением может стать сотрудничество в сфере импортозамещения. Предприятия лесопромышленного комплекса и целлюлозно-бумажного производства в Архангельской области сегодня нуждаются в новом оборудовании, не уступающем по качеству западной технике, ранее закупавшейся в недружественных странах. Эту нишу могли бы заполнить белорусские производители. Глава региона считает, что в Архангельской области можно локализовать производства белорусских компаний, которые выпускают машины и оборудование, с проектами сервисного обслуживания поставляемой на Северо-Запад России белорусской техники и производством наиболее востребованных запасных частей, инструментов и приспособлений. По словам губернатора, правительство региона может предложить таким предприятиям льготные условия для бизнеса.

«Мы, в свою очередь, готовы делиться своими наработками. В нашем регионе сегодня проводятся мероприятия по разработке и организации производства запчастей для лесозаготовительной техники, внедрению проектов по автоматизации лесопильных производств, производству сажеобдувочных аппаратов, котлов и другого оборудования для нужд целлюлозно-бумажной промышленности. Знаю, что по ряду этих направлений есть интерес и со стороны белорусского бизнеса», – подчеркнул Александр Цыбульский.

В ходе Форума между Архангельской областью и Республикой Беларусь был подписан план совместных мероприятий на ближайшие три года. Свои подписи на документе поставили губернатор Александр Цыбульский и заместитель председателя белорусской части совместной рабочей группы по развитию сотрудничества между Республикой Беларусь и Архангельской областью, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром» Александр Пшенный. План расширяет экономические, торговые, культурные и образовательные связи между нашими странами. В частности, будут налажены поставки в Поморье строительных и отделочных материалов, выпускаемых белорусскими предприятиями, вырастут объемы закупок кормов, прицепов для сельскохозяйственной техники и доильного оборудования для предприятий АПК Архангельской области.

В образовательной и научной сферах предусмотрено укрепление партнерских связей белорусских партнеров и организаций, участвующих в работе научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования». Кроме того, Архангельская область заинтересована в проведении совместных культурных мероприятий с Республикой Беларусь.