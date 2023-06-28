«Я подумал, что это – волк!»: мальчика, сутки блуждавшего в амурской тайге, спасла собака

За поисками 12-летнего Толи Путилина, пропавшего в амурской тайге, следила вся страна.

За поисками 12-летнего Толи Путилина, пропавшего в амурской тайге, следила вся страна. 24 июня ребенок вместе с папой и дядей отправился вглубь леса – семья мальчика из села Аркадьевка, занимается добычей пушнины и рыбы. Ночью спали в зимнике, а днем охотились, ребенок все время крутился рядом со взрослыми. Но днем 26 июня случилось ЧП: Толю потеряли из виду.

- Мы пошли с дядей, дядя завернул впереди меня, я заворачиваю тоже – смотрю, а его нет, - по-детски рассказывает мальчик.

Дядя и папа сначала искали ребенка своими силами, потом позвонили в полицию, следом подключились волонтёры.

Толя говорит, что ночью даже грозы не успел испугаться:

Поиски осложнялись тем, что добраться до места ЧП было непросто: проехать могут только вездеходы. Да еще всю ночь в лесу, как назло, стеной лил дождь, и тропинки превратились в месиво из грязи. Надежда на то, что мальчика в дикой тайге найдут живым, таяла на глазах. Но вдруг через сутки новость: найден, живой!

Толя говорит, что ночью даже грозы не успел испугаться:

- Спал и все, только пить и есть хотелось – я вообще ничего не ел…

Может, все было бы иначе, если бы с мальчиком не оказался друг. Ангелом хранителем стал белый пес. Именно он учуял одиноко блуждающего в лесу ребенка и прибился к нему, стал охранять.

- Собака ко мне в кусты подошла: я вообще сначала подумал, что это – волк, - рассказал мальчик. – Когда встал, посмотрел – это собака. Позвал его, сам лег, и он со мной.

Мальчишку подхватили на руки, на спине донесли до вездехода, дали попить воды. А потом отвезли в зимник, где он уснул. Пес в это время крутился возле волонтеров, контролируя процесс: чтобы с Толей точно ничего не случилось.

Что же это за загадочный зверь?

- Пес с этих же охотничьих угодий, ребенок даже кличку его называл - Кунар, кажется, - рассказали "КП" в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Пока пес был с ребенком, грел его и следовал по пятам за мальчиком, над тайгой летали параплан, вертолет. А по земле шли поисковики вместе с отцом и дядей мальчика.

- Именно дядя Сергей сегодня и увидел Толю среди кустов, - продолжают в Национальном центре.

Мальчишку подхватили на руки, на спине донесли до вездехода, дали попить воды. А потом отвезли в зимник, где он уснул. Пес в это время крутился возле волонтеров, контролируя процесс: чтобы с Толей точно ничего не случилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мальчик из многодетной семьи выжил в глухой тайге: подробности исчезновения 12-летнего Толи, которого искали на вертолетах

Появились подробности истории пропавшего в тайге 12-летнего мальчика в Амурской области (подробнее)

Нет возможности туда попасть: на поиски двенадцатилетнего мальчика, пропавшего в глухой тайге Приамурья, выдвинулись вездеход и параплан

Следователи начали проверку (подробнее)

«Случилось страшное! Маленький мальчик один в тайге»: 12-летний ребенок потерялся в глухом лесу Амурской области

12-летний мальчик потерялся в глухой тайге Амурской области (подробнее)