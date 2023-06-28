«Это больше, чем просто работа»: Названы самые счастливые и несчастные профессии

Учителя и врачи вошли в ТОП-7 самых счастливых профессий Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

НЕ РАБОТА, А МИССИЯ

«Все счастливые профессии похожи друг на друга, каждая несчастливая - несчастлива по-своему», - сказал бы классик, увидев результаты свежего исследования портала SuperJob. Аналитики опросили 3000 человек, чтобы выяснить, представители каких профессий больше всего любят свою работу. И оказалось, что больше всего счастья труд приносит учителям. За ними идут главбухи и врачи.

- Учителя счастливы потому, что работают с детьми. Они наблюдают их рост, развитие, становление как личности, - объясняет результаты опроса карьерный консультант Ильгиз Валинуров. – И да, школьники «приносят больше счастья», чем детсадовцы, потому что уже не требуют столь пристального внимания к себе.

HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян уверен, что у трех самых счастливых профессий есть мощная мотивация.

- У них есть нечто бОльшее, чем просто работа. Это миссия. То, ради чего они трудятся. Это осознанный интеллектуальный труд. Врачи спасают людей, от учителей зависит будущее наших детей, бухгалтеры способны внести свой вклад в экономику страны, - говорит Гарри Мурадян.

НЕЛЮБИМАЯ ЖДЕТ МЕНЯ В ОФИСЕ…

На противоположной стороне «шкалы профессионального счастья» - продавцы, курьеры и операторы колл-центров. Именно они чаще всего признавались в нелюбви к своей работе.

- В отличие от тех же врачей, операторы колл-центра - лишь обслуживающий персонал. К ним работодатель чаще всего относится, как к расходному материалу, - объясняет причины нелюбви Гарри Мурадян.

Я бы еще добавила от себя, что операторы колл-центров – это еще и самая неблагодарная профессия. Думаю, каждому из нас приходилось на их навязчивые звонки грубить в ответ или бросать трубки. К тому же вряд ли внезапные звонки с рекламными сообщениями кому-то приносят много денег.

- Продавцы и курьеры тоже не могут быть счастливы в профессии, потому что их работа более рутинная, чем у тех же бухгалтеров. Забрал товар - отвез и так далее по кругу. У продавцов – «свободная касса», пробить товар, рассчитать и снова по кругу… - дополняет Ильгиз Валинуров.

По мнению Мурадяна, люди этих профессий часто выгорают, теряя мотивацию, и пытаются заняться чем-то другим.

А вообще, как уверяют эксперты, сейчас не время быть несчастливым в профессии. Плюс нашего времени - в том, что можно круто менять карьеру каждые 3-4 года. Чтобы в итоге найти себя и заняться любимым делом.

КСТАТИ

Я б в кадровики пошел

Есть в результатах опроса еще один любопытный момент. На седьмом месте среди самых любимых профессий – HR-менеджеры или в простонародье кадровики (66%).

- В это направление компании сейчас вкладывают все больше ресурсов, - объясняет Ильгиз Валинуров. – Кадровики становятся более значимыми, чем раньше. От их работы, в частности, зависит развитие бизнеса. Поэтому кадровых технологий с каждым годом появляется все больше. Сейчас есть тенденция, когда люди других профессий переквалифицируются в HR-специалистов.

КОНКРЕТНО