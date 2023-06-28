Трудовое воспитание вернут в школы России: чем хотят занять детей

В школу надо вернуть нормальные, человеческие уроки труда Фото: Shutterstock

Для всех, кто учился в прошлом тысячелетии, словосочетание «дежурство по классу» не является чем-то удивительным. Помыть полы после уроков, помочь в столовой, подмести школьный двор было в порядке вещей. А еще по осени все вместе заклеивали окна, пересаживали цветы, собирали макулатуру. Да что там цветы, в свое время была так называемая «школьная практика», пятая четверть, когда дети трудились на благо родной школы. После все эти традиции канули в лету. Школьники в стенах учебного заведения стали чем-то вроде божества: «не имеете права!», «это же эксплуатация детского труда!», «в каком законе такое написано?»

А вот теперь, похоже, будет написано. «Едина Россия» озаботилась этим вопросом и внесла на рассмотрение законопроект «О трудовом воспитании», как его уже прозвали. По факту это ряд поправок в закон «Об образовании». Документ одобрен Министерством просвещения и экспертным учительским сообществом.

Речь в законопроекте идет о простом, общественно-полезном труде: навести чистоту в классе, посадить дерево или цветы, помочь украсить класс или школьную площадку к мероприятию. Все то, чем советские дети занимались регулярно без всяких отдельных законопроектов!

- Учителя и родители давно бьют тревогу и просят вернуть трудовое воспитание в школы. Честно вам скажу, моя мама, отдавшая педагогике 40 лет, меня все время спрашивает: «Миша, когда вы уже примете закон о трудовом воспитании?». – Начал выступление один из авторов законопроекта, зампред комитета по молодежной политике, «единорос» Михаил Киселев. И это был первый, но не единственный экскурс в его личную жизнь - Дети относятся к учителям и сотрудникам школ, как к обслуживающему персоналу. Так не должно быть! Общественно-полезный труд будет идти на благо всей школе. Да и детям! Мне лично совместная уборка в классе помогла создать семью. Моя жена была моей одноклассницей, и искра любви загорелась между нами именно во время уборки класса.

Председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова разъяснила коллегам в какой пункт закона, что планируется внести, и пояснила:

- Сейчас в законе «Об образовании» всего 2 раза встречается такое понятие, как труд. Причем в статье 34 говорится следующее: «Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия родителей, не предусмотрено». При таком подходе никакое трудовое воспитание невозможно. Мы предлагаем очень конкретно указать, в чем будет заключаться трудовое воспитание – поддержание чистоты, общественно-полезные работы на благо школы. Все с учетом особенностей здоровья и возраста учащихся.

Надо сказать, что появление данного законопроекта вызвало очень бурные обсуждения. Слово попросили многие депутаты. Причем все были «за», но добавить свои соображения почему срочно надо вносить эти изменения, хотелось всем. «Мы сейчас возвращаем то, как было в нашем детстве», «Все правильно, а то выросло поколение квалифицированных потребителей». И прочее, прочее, прочее. Напомнили законотворцы и о необходимости вернуть в школьную программу произведение: «Как закалялась сталь». Да и нормальные, человеческие уроки труда:

- Девочек учить готовить, а мальчиков гвозди забивать. Ато потом молодые люди женятся и выясняется, что никто ничего не умеет. Может быть и разводы у нас в стране из-за этого, - выдвинула неожиданную закономерность Татьяна Буцкая.

Были и другие неожиданные ремарки и вопросы к авторам законопроекта. Например, Бийсултан Хамзаев поинтересовался:

- Как не допустить, чтобы школьники дачи директорам не строили? А-то привезет их директор к себе на участок и картошку заставит копать, в качестве общественно-полезного труда.

- Такие сценарии вы рисуете, конечно… - Прямо опешила даже Ольга Казакова (она держала ответ по поправкам перед депутатами – Д.К.). – Мне подобное даже сложно представить, честно говоря. Чтобы в современном мире директор повез детей к себе на дачу? Это просто невозможно! И в поправках четко указано, что «в рамках образовательного учреждения».

- А что по безопасности?, - поинтересовался Борис Гладких. – Я считаю, что законопроект надо доработать и добавить четкие регламенты.

- Конечно, давайте ко второму чтению доработаем, - согласилась Казакова. – Приходите со своими предложениями, если понимаете где и что можно предусмотреть.

- А может нужно вообще вернуть трудовые комбинаты? Чтобы дети получали первые профессии маляра, водителя, швеи…

- Да! Вопрос хороший, и мы его обсуждали уже. — Одобрительно закивала Казакова. — Такое можно и нужно ввести. Но сначала надо понять, как это осуществить. Хорошую систему когда-то сломали, надо думать, как ее обратно вернуть.

В общем и целом, ни одного противника изменений не было, что в итоге и отразилось на экране итогов голосования. Все, присутствующие в зале 392 депутата нажали кнопку «за». Дата второго (основного) чтения пока не назначена. Но в кулуарах депутаты выразили надежду, что к 1-му сентября неплохо было бы успеть.