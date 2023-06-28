От инфарктов умирать стали меньше. На что обращать внимание сердечникам, чтобы сохранить жизнь

В Минздраве России рассказали, что нередко люди с инфарктом пытаются терпеть боль Фото: Shutterstock

Удивительные и непривычные для нас цифры озвучили на II Всероссийском экспертном форуме «Сердечно-сосудистые заболевания и продолжительность жизни». Оказывается, 2022 год, несмотря на все неприятные новости и потрясения, стал благоприятным для сердечников: впервые за долгое время смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) реально низка. Например, по сравнению с 2021 годом от инфарктов умерло на 10% меньше, а от инсультов – на 12%.

ВСЕ ЗНАЮТ ПРО ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

В чем же дело? Только ли в том, что 80 процентов жителей нашей страны в курсе, что есть диспансеризация и можно заранее проверить свое здоровье, а значит, начать профилактику, если что-то не так? Это вряд ли: несмотря на то, что люди, действительно в курсе, что они могут пройти диспансеризацию за один день, в действительности делают это едва ли треть россиян. Напомним, диспансеризация совершенно бесплатная, включает основные обследования и анализы. До 40 лет ее положено проходить раз в три года, а после 40 лет - каждый год.

Но дело не только в том, что россияне не хотят идти к врачам. Зачастую многие даже не знают, сколько весят сейчас, не говоря уж про то, чтобы знать свой ИМТ. Ясно, что анализы крови на глюкозу и холестерин они сдавали тоже очень давно.

- Люди сейчас много сидят в соцсетях, новостных лентах, но уж точно не на информационных ресурсах, посвященных здоровью, - объясняет заместитель генерального директора по работе с регионами ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России Надежда Звартау. – К сожалению, во многих регионах население просто не знает о первых симптомах инфаркта. По нашим данным, треть людей с инфарктом миокарда терпят боль и обращаются к врачам только спустя 12 часов! А значит, драгоценное время упущено, порой оказать помощь врачи уже не успевают.

НО НЕ ВСЕ ПРО ЛЬГОТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Так почему же все-таки смертность снижается? Может, дело в льготном обеспечении? С 2020 года в нашей стране люди, перенесшие инфаркт или инсульт, получают льготное, то есть бесплатное лекарство (памятка, кому оно положено). Многие эксперты на форуме говорили, что, безусловно это повлияло на снижение количества смертей после инфарктов и инсультов.

- К сожалению, у многих пациентов низкая приверженность лечению, - говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв. – То есть, как только человеку становится легче, он перестает принимать таблетки. Увы, низкая ответственность перед своим здоровьем ведет к высокой смертности. К сожалению, есть вопросы и к государству: в 2023 году не был обновлен список ЖНВЛП (лекарств, признанных жизненно-важными, наценки на них регулирует закон - прим. ред.). Например, современные, инновационные препараты для лечения пациентов с ССЗ и с атеросклерозом не включены в перечень жизненно важных лекарств.

- Тут есть еще и другая проблема, - считает профессор Нана Погосова, заместитель генерального директора по научной работе и профилактической кардиологии НМИЦ кардиологии Минздрава России. – Все пациенты, перенесшие кризисные состояния, должны состоять на диспансерном учете (не путать с диспансеризацией), то есть проходить осмотр у кардиолога раз в год или чаще. Человеку должны проводиться анализы в том числе и на холестерин низкой плотности, это так называемая рэперная точка (точка измерения), важный этап в наблюдении за здоровьем больного с ССЗ. Так вот, по нашим данным, только треть кардиологов или терапевтов, у которых состояли на учете больные после сердечно-сосудистых катастроф, назначали этот анализ. А ведь это очень важный момент!

НАКЛОНИЛСЯ К ГРЯДКАМ… И ПОВТОРНЫЙ ИНФАРКТ

По мнению Наны Погосовой, жизненно необходима кардиореабилитация таких пациентов, где врачи объясняют, почему нельзя прерывать прием препаратов, зачем следить за уровнем давления, холестерина и сахара в крови, какие нагрузки запрещены и т.п.

- Безусловно, льготное обеспечение – это очень важно, его срок нужно продлевать (на данный момент льготными лекарствами больные после инфарктов или инсультов обеспечиваются только в течение двух лет – прим. Ред.), - говорит Нана Погосова. – Но не менее важно объяснять людям, почему они должны принимать все назначенные препараты, что такое статины, зачем нужно знать уровень холестерина и так далее. Да, показатель смертности от ССЗ в 2023 году по сравнению с тем же периодом 2022 года снизился на 13%, и это прекрасные цифры. Но мы, к сожалению, не должны забывать о том, что почти 60% людей с инфарктом или инсультом просто не успевают обратиться за помощью, умирая на даче или в квартирах. И поэтому так важно напоминать, какие первые симптомы болезни, почему важно контролировать давление. Особенно, у пожилых пациентов после инфаркта. Нередки случаи, когда человек в жару наклонился к грядкам и получил повторный удар…

С ней согласна и академик РАН, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, профессор Оксана Драпкина, но все же немного с другим уклоном: «Для эффективного лечения пациентов с ССЗ важны три составляющие – повышение уровня знаний терапевтов, четкий алгоритм взаимодействия терапевтов и кардиологов, информированность населения». По ее мнению, чтобы донести до пациентов важность профилактики и реабилитации, врачи сами должны быть хорошо осведомлены, владеть последними знаниями, и главное – активно взаимодействовать между собой. То есть, если терапевт заподозрил у пациента ССЗ, он немедленно должен назначить необходимые анализы, исследования и отправить пациента на прием к кардиологу.

В общем, как говорится, на государство и врачей надейся, да сам не плошай. Если уж не получается вести здоровый образ жизни, то хотя бы знайте первые симптомы опасных заболеваний. Если случился инсульт или инфаркт, то счет порой идет на минуты, а не на часы. Чем быстрее вы позвоните в «скорую», тем выше шанс благоприятного исхода.

ВАЖНО

Первые симптомы инфаркта:

* сильная боль в грудной клетке, часто – опоясывающая, будто кто-то крепко сжимает ребра;

* ощущение нехватки воздуха;

* боль в одной или обеих руках, плечах, шее, спине, челюсти;

* липкий пот, головокружение, тошнота или боль в желудке;

* сильный страх смерти, до темноты в глазах;

* бессилие, невозможность подняться с места.

Первые симптомы инсульта:

* внезапная слабость или онемение в руке или ноге – человек не может поднять руку или ногу по просьбе;

* потеря координации, нарушение равновесия, головокружение - – в такой момент человек не может вспомнить свое имя, теряет контроль;

* иногда потеря сознания;

* сильная головная боль без видимой причины (иногда после длительных физических упражнений или сильного стресса);

* внезапное онемение губы или части лица, иногда с перекосом – если попросить улыбнуться, получается кривая улыбка или вообще ничего не получается.