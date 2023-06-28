Зеленский предложил "лечить" психические заболевания украинцев наркотиками

Президент Украины заявил в "логике наркомана", что Россия должна просить Украину вступить в НАТО, а психов в Незалежной надо "лечить" от стрессов и травм марихуаной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Супруга украинского наркофюрера Влада Зеленского (после его европеизации украинских праздников Володымыром его может называть только конченный поц) Олена Зеленская озаботилась психическим здоровьем украинцев. Но не думайте, что ей надоели песни и кричалки про "батька Бандеру" и прочее "творчество". Нет, ее фобии связаны с психами не в идеологическом, а в медицинском смысле.

- Сейчас весь мир говорит о том, насколько украинцы выносливы. Но, к сожалению, выносливость тоже имеет свои пределы. По данным, например, исследований Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие годы у каждого пятого украинца будет риск возникновения или развития заболеваний, связанных с ментальным здоровьем, - заявила мадам Олена в интервью. – Но выносливость у нас разная. Поэтому последствия могут быть слишком тяжелыми для нашей экономики и нашей сферы здравоохранения. Также, по подсчетам Всемирной организации здравоохранения и по многим другим исследованиям, если есть рост проблем в сфере ментального здоровья, это может влиять на общий уровень экономики и уменьшать ВВП от трех до пяти процентов в год. Мы знаем, что мы должны восстанавливаться. И такие убытки для экономики будут очень сложными.

И эта туда же! Начала за здравие, а закончила за упокой, то есть, за бабло.

Правда, ей претит и другое. И это не психи, а инвалиды, ставшие таковыми в результате военных действий.

- У нас будет больше людей на колесных креслах. У нас будет больше людей с ампутацией и с протезами. Мы будем иметь и имеем уже больше людей с недостатками зрения, слуха, - пообещала она.

Кстати, ВОЗ о резком росте психологических проблем сообщала еще несколько месяцев назад и как об уже свершившемся факте. А мадам Зеленская только-только спохватилась. Или нынешних украинцев она считает психически здоровыми? Тогда ей самой давно пора к психиатру. Вот только еще забыла или не захотела подумать Олена, что все это, и психи, и калеки – это результат политики ее собственного мужа. И именно у ее супруга на Украине самые главные психические проблемы.

Что, кстати, сам Зеленский сегодня в очередной раз доказал, выступая в Верховной раде Украины. Сначала это существо все в той же "героической" футболке заявило, что ВСУшники воюют за другие страны против России. По крайней мере, именно такой вывод следует из его слов, что "победа Украины даст возможность Грузии и Молдове восстановить свою территориальную целостность". Позабыв уточнить, что она оказалась "нарушена" в результате действий правительств этих стран.

Затем Зеленского потянуло на Россию.

- Для России было бы правильным самой просить, чтобы Украину взяли в НАТО. Потому что члены НАТО обороняются, а не уничтожают. Защищают, а не бросаются на соседей. Россия, которая входит в эпоху мятежей и системной слабости, как никто заинтересована в безопасности на своих международно-признанных границах. А значит, Россия тоже заинтересована в Украине в НАТО, - наверное, перевернутая логика наркомана может еще и не такие конструкции выплясывать, но с непривычки с первого раза такое осознать тяжеловато, и даже спросить про "защиту" у пары десятков стран, в которые НАТО в том или ином виде вторгалась.

Но практически тут же Зеленский обратился к главной украинской проблеме – легализации "легких" наркотиков.

- Все лучшие мировые практики, решения, какими бы сложными или непривычными они ни были, должны быть применены в Украине, чтобы всем украинским гражданам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы, - начал он тоже издали и "проявив заботу" о психическом здоровье украинского населения, не меньшую, чем его супруга, и закончил уже напрямую, поставив задачу перед парламентариями. - В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса.

Понятно, что "медицинский" в данном случае – это только прикрытие. И что где марихуана на сцене, там за кулисами и героин, и кокаин, и всякого рода более дешевая и эффективная для разрушения психики и здоровья химическая наркота.

Ну а если Зеленский намерен всех психов превратить в наркоманов, то и тут речь может идти только о легализации по факту уже имеющейся ситуации. И, кстати, психами они от этого быть не перестанут.

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