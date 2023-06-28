Россияне уверены, продукты с истекающим сроком годности надо раздавать не нуждающимся, а всем желающим

Россияне заявили, что раздавать еду с истекающим сроком годности нужно всем желающим Фото: Shutterstock

В Госдуме предложили отменить НДС на продукты с истекающим сроком годности. Это даст возможность магазинам и предприятиям раздавать такие товары бесплатно. Однако, как справедливо использовать фудшеринг, пока не решено. Мнение самих россиян в этом вопросе разделилось.

Опрос сайта KP.RU показал, что 41% россиян считают справедливым раздавать бесплатные продукты не нуждающимся категориям населения, а всем желающим. Пусть магазины выкладывают товары с истекающим сроком годности в открытый доступ, а забирать их будут те, кто первый придет.

22% россиян с этим мнением не согласны. Они уверены, что бесплатные продукты должны доходить в первую очередь до тех, кому они больше всего нужны. Поэтому следует организовать специальные пункты выдачи продуктов, куда будут обращаться люди, которые не могут позволить себе покупать все необходимое самостоятельно.

21% опрошенных считают, что такие продукты следует раздавать пенсионерам. Для этого пожилым людям достаточно будет предъявить пенсионное удостоверение в магазине, и им отдадут продукты бесплатно.

А вот еще 10% предлагают привлечь к фудшерингу волонтеров. Они помогут распределить продукты справедливо между всеми, кому нужна еда. Ведь уже сейчас в стране есть организации, которые собирают продукты и вещи для нуждающихся, самостоятельно развозят все по домам тем, кто не может выйти на улицу. Будет справедливо доверить распределение именно таким людям, уверены участники опроса.

4% отмечают, что правильно отправлять бесплатную еду в соцучреждения, там она нужнее всего. А еще 2% добавили, что еду надо раздавать в тех же магазинах, но по справкам от соцслужб.

Нашлись и те, кто просто предложил снизить цены на продукты, тогда они будут быстрее раскупаться, и не потребуется раздавать ту еду, срок годности которой уже подходит к концу.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 10,5 тысячи человек.