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Политика28 июня 2023 15:00

Директор Росгвардии встретился с иранским коллегой

Стороны подписали документ предусматривающий обмен опытом по вопросам охраны правопорядка
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО

Директор Росгвардии Виктор Золотов провел рабочую встречу с главнокомандующим Силами охраны правопорядка Исламской Республики Иран бригадным генералом Ахмадом Резой Раданом.

«В рамках мероприятия стороны подписали документ предусматривающий обмен опытом по вопросам охраны правопорядка, защиты важных государственных объектов, борьбы с терроризмом и экстремизмом, обеспечения мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня и обсудили перспективы дальнейшего развития межведомственного взаимодействия.

Иранская делегация посетила Центральный музей войск национальной гвардии Российской Федерации, где ознакомилась с историей ведомства, а затем столичный ОМОН.

Спецназ Росгвардии продемонстрировал иностранным гостям навыки нейтрализации вооруженных преступников, современное вооружение и системы связи.

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