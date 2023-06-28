"Борьба миров", вооруженный мятеж и истинные цели Запада на Украине: Сергей Лавров сделал важные заявления

Приводим наиболее важные моменты разговора министра с журналистами
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Глава российского МИД Сергей Лавров дал интервью программе «Большая игра», выходящей в эфир Первого канала.
Приводим наиболее важные моменты разговора министра с журналистами.
Есть новые доктрины, одобренные год назад в Мадриде на саммите НАТО, где Китай провозглашён стратегическим противником и вызовом, а Россия – немедленной угрозой сегодняшнего дня. Опираюсь на оценки многих моих друзей, которые внимательно следят за эволюцией американской позиции и в целом за действиями «коллективного Запада». Логика, которую они видят в действиях американцев (потому что должна быть какая-то логика с точки зрения людей, одобряющих и реализующих соответствующий курс), заключается в следующем: надо устранить немедленного «бунтаря» – Россию, посмевшего пойти поперёк.
Американцы и Запад в целом любят «отменять» все то, что не отвечает их интересам. В данном случае это еще один пример того, как они «отменяют» новейшую историю, а именно те периоды, которые дали старт конфликту или кризису. Расширение НАТО – это процесс, начавший сеять зерна, давшие такие безобразные всходы… Мое впечатление – они одержимы стремлением не допустить формирования демократичного миропорядка, многополярного мироустройства и цепляются за любую возможность свою гегемонию отстаивать. И видят в Украине прежде всего инструмент недопущения появления многополярного мира, недопущения укрепления России. Эти расчеты, я не сомневаюсь, обречены на провал.
Подписанты Минских соглашений (кроме Президента России Владимира Путина) признали, что никогда не собирались их выполнять. Им нужно было время, чтобы накачать Украину оружием против России. Это явка с повинной. Всё было открыто, публично продекларировано. Если бы они выполнялись, не было бы нужды в специальной военной операции. Это хорошо известно.
Украина – инструмент [Запада] ведения войны против нас… Без Запада этой войны бы не было, давно были бы достигнуты все цели СВО… Мы воюем на Украине с Западом и с нацизмом, который возродился в этой стране и который активно культивируется нашими западными коллегами… Украина, как особо подчеркивается западными политиками, отстаивает в этой войне «европейские, западные цивилизационные ценности». А то, что украинский режим – это нацистский режим, ни у кого сомнений не вызывает. И расистский (в связи с запретом русского языка везде и всюду и попытками даже физического насилия над теми, кто этот запрет осмелится нарушить). Все это означает, что Европа ассоциирует себя с расизмом, русофобией, нацизмом, поскольку заявляет, что киевский режим исповедует европейские ценности.
Мы никогда не отказывались от переговоров. Это сказал наш президент еще год назад. Но те, кто отказывается (а это весь Запад и Украина), должны понимать, что чем дольше они тянут с мирным урегулированием, тем тяжелее будет договариваться. Мы готовы рассмотреть любые предложения, которые носят серьезный характер, но таковых мы не видим.
Преодолев попытку мятежа, мы нисколько не потеряли свои позиции на поле боя… Американцы слишком активно продвигают тезис о том, что они ни при чём. Европейцы тоже не говорили, что они «при чём», но они гораздо более конкретно высказывались о своих интересах в этой конкретной ситуации. Например, [глава внешнеполитического ведомства ЕС] Боррель сказал, что главный вывод, который он делает из того, что произошло – это подтверждение необходимости продолжать вооружать Украину…
Президент России Владимир Путин много раз говорил, что мы открыты к сотрудничеству. Но в том, что касается наших бывших западных партнёров, не можем полагаться на договорённости с ними, включая имевшие юридический характер. Это такая «борьба миров».