"Борьба миров", вооруженный мятеж и истинные цели Запада на Украине: Сергей Лавров сделал важные заявления

Приводим наиболее важные моменты разговора министра с журналистами Фото: REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров дал интервью программе «Большая игра», выходящей в эфир Первого канала.

Приводим наиболее важные моменты разговора министра с журналистами.

О западной логике

Есть новые доктрины, одобренные год назад в Мадриде на саммите НАТО, где Китай провозглашён стратегическим противником и вызовом, а Россия – немедленной угрозой сегодняшнего дня. Опираюсь на оценки многих моих друзей, которые внимательно следят за эволюцией американской позиции и в целом за действиями «коллективного Запада». Логика, которую они видят в действиях американцев (потому что должна быть какая-то логика с точки зрения людей, одобряющих и реализующих соответствующий курс), заключается в следующем: надо устранить немедленного «бунтаря» – Россию, посмевшего пойти поперёк.

Об интересах Запада

Американцы и Запад в целом любят «отменять» все то, что не отвечает их интересам. В данном случае это еще один пример того, как они «отменяют» новейшую историю, а именно те периоды, которые дали старт конфликту или кризису. Расширение НАТО – это процесс, начавший сеять зерна, давшие такие безобразные всходы… Мое впечатление – они одержимы стремлением не допустить формирования демократичного миропорядка, многополярного мироустройства и цепляются за любую возможность свою гегемонию отстаивать. И видят в Украине прежде всего инструмент недопущения появления многополярного мира, недопущения укрепления России. Эти расчеты, я не сомневаюсь, обречены на провал.

О СВО

Подписанты Минских соглашений (кроме Президента России Владимира Путина) признали, что никогда не собирались их выполнять. Им нужно было время, чтобы накачать Украину оружием против России. Это явка с повинной. Всё было открыто, публично продекларировано. Если бы они выполнялись, не было бы нужды в специальной военной операции. Это хорошо известно.

Об Украине

Украина – инструмент [Запада] ведения войны против нас… Без Запада этой войны бы не было, давно были бы достигнуты все цели СВО… Мы воюем на Украине с Западом и с нацизмом, который возродился в этой стране и который активно культивируется нашими западными коллегами… Украина, как особо подчеркивается западными политиками, отстаивает в этой войне «европейские, западные цивилизационные ценности». А то, что украинский режим – это нацистский режим, ни у кого сомнений не вызывает. И расистский (в связи с запретом русского языка везде и всюду и попытками даже физического насилия над теми, кто этот запрет осмелится нарушить). Все это означает, что Европа ассоциирует себя с расизмом, русофобией, нацизмом, поскольку заявляет, что киевский режим исповедует европейские ценности.

Мы никогда не отказывались от переговоров. Это сказал наш президент еще год назад. Но те, кто отказывается (а это весь Запад и Украина), должны понимать, что чем дольше они тянут с мирным урегулированием, тем тяжелее будет договариваться. Мы готовы рассмотреть любые предложения, которые носят серьезный характер, но таковых мы не видим.

О мятеже

Преодолев попытку мятежа, мы нисколько не потеряли свои позиции на поле боя… Американцы слишком активно продвигают тезис о том, что они ни при чём. Европейцы тоже не говорили, что они «при чём», но они гораздо более конкретно высказывались о своих интересах в этой конкретной ситуации. Например, [глава внешнеполитического ведомства ЕС] Боррель сказал, что главный вывод, который он делает из того, что произошло – это подтверждение необходимости продолжать вооружать Украину…

О международном сотрудничестве

Президент России Владимир Путин много раз говорил, что мы открыты к сотрудничеству. Но в том, что касается наших бывших западных партнёров, не можем полагаться на договорённости с ними, включая имевшие юридический характер. Это такая «борьба миров».