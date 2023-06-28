Календарь предпринимателя на июль 2023 года

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В июле основной объем уплаты взносов и отчетности для малого и среднего бизнеса приходится на вторую половину месяца. Чтобы не пропустить важные события, Корпорация МСП подготовила для предпринимателей календарь с актуальными датами сдачи отчетности и уплаты сборов.

До 1 июля индивидуальные предприниматели уплачивают страховые взносы «за себя» за прошлый год – на обязательное пенсионное страхование с дохода, превышающего 300 тыс. рублей. Если в прошлом году была получена отсрочка на такие взносы, то надо уплатить и за 2021 год (либо 1/10 часть взносов за 2021 год, если на них оформлена рассрочка).

До 17 июля:

• организации и индивидуальные предприниматели (ИП), привлекающие работников, уплачивают в Социальный фонд взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за июнь;

• ИП на общей системе налогообложения (ОСН) уплачивают налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за себя за 2022 год.

До 20 июля импортеры товаров из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уплачивают налог на добавленную стоимость (НДС) и акцизы за июнь и представляют в налоговую инспекцию декларацию и документы в соответствии с Договором о ЕАЭС.

До 25 июля:

• ИП на ОСН уплачивают авансовый платеж по НДФЛ за I полугодие;

• организации и ИП, привлекающие работников:

- сдают в налоговую инспекцию расчет сумм НДФЛ (6-НДФЛ), удержанных за работников с 01.01.2023 по 22.06.2023 включительно;

- направляют уведомление для единого налогового платежа о сумме НДФЛ за работников за период с 23.06.2023 по 22.07.2023;

- сдают в налоговую инспекцию расчет по страховым взносам (обязательное медицинское страхование (ОМС), обязательное пенсионное страхование (ОПС), а также временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ)) за работников за полугодие;

- сдают в налоговую инспекцию форму «Персонифицированные сведения о физических лицах» за июнь;

- сдают в Социальный фонд форму «ЕФС-1» о начисленных взносах в I полугодии, а если в мае был перевод работника / заявление по ведению трудовой книжки – также со сведениями о трудовой деятельности;

• организации на ОСН сдают декларацию по налогу на прибыль за полугодие (при уплате налога по фактической прибыли – декларацию за июнь);

• организации и ИП на единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) направляют уведомление для единого налогового платежа о сумме авансового платежа по ЕСХН за I полугодие;

• организации и ИП на упрощенной системе налогообложения (УСН) направляют уведомление для единого налогового платежа о сумме авансового платежа за I полугодие;

• организации и ИП на ОСН и ЕСХН сдают декларацию по НДС за II квартал, если не используется освобождение от НДС в связи с маленькой выручкой по пункту 1 статьи 145 НК;

• организации и ИП, применяющие автоматизированную УСН (эксперимент в четырех регионах), уплачивают налог за июнь;

• организации, имеющие недвижимость или транспорт, направляют уведомление для единого налогового платежа о сумме авансового платежа по налогу на имущество организаций, земельному налогу и транспортному налогу;

• организации и ИП, которые не платят НДС, но проводили во II квартале операции с импортными товарами, подлежащими прослеживаемости (покупали, продавали, получали или передавали мониторы, холодильники, стиральные машины, детские коляски или автокресла, проекторы, телеприставки или спецтехнику из перечня, кроме импорта и экспорта), сдают в налоговую инспекцию отчет об операциях с такими товарами.

До 28 июля:

• самозанятые уплачивают налог на профессиональный доход за июнь;

• организации и ИП на УСН уплачивают аванс за I полугодие;

• организации и ИП на ЕСХН уплачивают аванс за I полугодие;

• организации и ИП, привлекающие работников:

- уплачивают страховые взносы на ОМС, ОПС и ВНиМ за июнь;

- уплачивают НДФЛ за работников за период с 23.06.2023 по 22.07.2023;

• организации и ИП на ОСН и ЕСХН уплачивают 1/3 суммы НДС за II квартал (если не используется освобождение от НДС в связи с маленькой выручкой по п. 1 ст. 145 НК);

• организации на ОСН уплачивают авансовый платеж по налогу на прибыль (если не используется право на уплату авансов только за кварталы при выручке до 15 млн за квартал);

• организации, имеющие недвижимость или транспорт, уплачивают авансовые платежи за II квартал по имущественным налогам: на имущество организаций, земельному налогу и транспортному налогу.

Не пропустить даты уплаты налогов и сдачи отчетности поможет сервис Календарь предпринимателя на Цифровой платформе МСП.РФ. Его можно настроить под свой бизнес, и он сам сформирует события в нужные даты и пришлет напоминания об их приближении.

Добавим, что в материале нет дат по нетипичным для малого и среднего предпринимательства событиям: налогам на игорный бизнес и добычу полезных ископаемых, акцизам, сборам и водном налоге, налоге с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, по дополнительным страховым взносам на накопительную пенсию, а также по торговому сбору, который применяется только в Москве.