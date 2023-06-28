Авито Работа запустила расчёт Индекса рынка труда

Дмитрий Пучков - директор по развитию платформы «Авито Работа»

Эксперты подвели итоги I полугодия на рынке труда в рамках пресс-конференции «Кого и как нанимают в 2023», которая прошла 28 июня в московском офисе компании. Управляющий директор Авито Работы Артём Кумпель и директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков рассказали, за каких специалистов конкурируют работодатели и как определить зарплатную вилку для той или иной позиции. На мероприятии также был презентован Индекс Авито Работы — уникальный инструмент платформы для оценки конкуренции в найме персонала.

Итоги I полугодия 2023 на рынке труда

Наиболее заметный прирост вакансий в I полугодии 2023 года по сравнению с II полугодием 2022 года отмечен по профессиям специалиста технической поддержки (в 4 раза) и оператора колл-центра (в 3,7 раза).

Больше всего предложений о работе в I полугодии 2023 было размещено в сфере производства — 16% от всех объявлений о найме на Авито Работе. Самые распространённые вакансии в этой отрасли — сварщик, слесарь и сборщик. На втором месте по количеству вакансий в I полугодии 2023 — продажи (13%).

В разрезе профессий самый востребованный работник — водитель (8% от числа всех вакансий), на втором месте — таксист (6%), на третьем — продавец-консультант (4%). Среди офисных профессий наиболее распространённые — бухгалтер, администратор, менеджер по работе с клиентами. Наиболее популярные творческие профессии — художник, визажист и актёр.

«Рынок труда претерпевает глобальные изменения, но при этом по-прежнему находится в руках соискателя. Компании нуждаются в рабочей силе — рост числа вакансий в I полугодии 2023 года составил 175% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Совокупное число вакансий выросло на 154%. При этом в стране наблюдается рекордно низкий уровень безработицы — 3,3%. Во многом это обусловлено ростом количества вакансий с неполной и удалённой занятостью. Работодатели стали в 2,5 раза чаще предлагать соискателям такие формы трудоустройства. Растёт и число вакансий для кандидатов без опыта работы — в 2023 году их стало в три раза больше по сравнению с прошлым годом, 12% всех вакансий приходится на эту группу», — говорит управляющий директор Авито Работы Артём Кумпель.

Согласно июньскому исследованию Авито Работы, 81% из тех, кто искал работу за последний год, подбирали вакансии на специальных онлайн-сервисах. Джоб-платформами пользовались подавляющее большинство опрошенных во всех возрастных группах и независимо от географии проживания. Также респонденты искали работу в интернете с помощью социальных сетей (23%) и мессенджеров (21%).

67% опрошенных при поиске работы онлайн использовали смартфон (чаще молодёжь до 35 лет). По 15% делали это на ноутбуке или стационарном компьютере (более характерно для поколения 55+).

Индекс Авито Работы

Также в рамках пресс-конференции состоялись запуск и презентация Индекса Авито Работы. Инструмент анализирует предложения от работодателей, соискательскую активность, диапазон предлагаемых зарплат в рамках прошедшего месяца, показывает уровень конкуренции и её динамику на рынке труда.

Система выдает результаты согласно выбранным критериям — географии и профессиональной сфере. Для удобства оценки выбрана классическая шкала от 1 до 10. Всего можно использовать пять фильтров: по федеральным округам, регионам, городам, сферам и профессиям.

Итог отображается в виде цифрового индекса, к описанию прилагаются экспертные рекомендации Авито Работы, которые помогут работодателям в выборе стратегии подбора и найма персонала.

Если значение индекса:

от 1 до 2 — рынок соискателя (вакансий больше, чем кандидатов);

от 2 до 4 — преимущественно рынок соискателя (кандидатов немного не хватает);

от 4 до 6 — рынок в балансе (спрос и предложение равны);

от 6 до 8 — преимущественно рынок работодателя (конкуренции за кандидатов почти нет);

от 8 до 10 — рынок работодателя (кандидатов больше, чем вакансий).

Например, в Нижегородской области в сфере производства индекс составляет 1,9. Это означает, что вакансий в регионе больше, чем соискателей, поэтому работодателям рекомендуется расширять воронку найма (искать кандидатов в других регионах и любого возраста), предлагать комфортные условия и зарплату не ниже, чем на других предприятиях. В Московской области в IT-сфере индекс равен 4,6 — спрос и предложение равны. Поэтому, конкурируя за соискателей, компаниям стоит больше говорить о своих преимуществах и оперативно реагировать на отклики.

«Индекс Авито Работы — это открытая аналитика для оценки конкуренции в найме персонала. В первую очередь инструмент будет удобен для работодателей. В условиях высокой конкуренции за рабочую силу он поможет проанализировать ситуацию на рынке и выстроить наилучшую стратегию привлечения кандидатов. Соискатели тоже могут воспользоваться преимуществами платформы и оценить свои шансы на рынке труда», — объясняет директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.

Помимо этого на платформе можно узнать средние зарплаты и объём вакансий в регионах относительно среднего количества объявлений по России. Например, HR-специалист, который должен нанять в компанию курьеров, сможет, выбрав соответствующие параметры, увидеть среднюю предлагаемую зарплату на позицию по рынку и её динамику за последний месяц и год. Индекс покажет, стоит ли предлагать специалисту оплату труда выше рынка, менять ли бюджет на подбор сотрудников и что делать, чтобы привлечь соискателя.

Чем меньше свободных кандидатов на рынке, тем важнее быть быстрее конкурентов. Индекс подскажет, какие инструменты помогут оптимизировать найм на Авито. В частности, нужен ли чат-бот для отбора кандидатов, применять ли услуги продвижения и какие из них выбрать. Если вы рассматриваете сотрудников на вахту или удалёнку, то индекс отразит, в каких регионах и сферах активность соискателей выше.