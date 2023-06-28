Президент Казахстана поздравил сограждан с праздником Курбан aйт

Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Хазрет Султан в Астане и поздравил мусульман Казахстана с праздником Курбан айт. Фото с официального сайта Президента Казахстана

Казахстанцы отмечают один из главных мусульманских праздников Курбан aйт (в российской религиозной терминологии Курбам-байрам), дословно переводится «жертвенный праздник» (курбан с арабского – «жертва», а айт с казахского – «праздник»), символизирующий завершение паломничества в Мекку.

В Астане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Хазрет Султан и обратился с поздравлением к гражданам.

«Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с праздником Курбан aйт! В этой религиозной традиции ярко проявляется суть Ислама. Курбан aйт призывает людей к милосердию и солидарности, добропорядочности и уважению к окружающим. Эти высокие гуманистические ценности содействуют духовному прогрессу нации, укоренению в обществе ответственности и справедливости. Отзывчивость и стремление делать добро другим – неотъемлемая грань нашей идентичности. Поэтому идеалы Курбан aйта глубоко созвучны миропониманию всех граждан, органично вплетены в культурный код нашего народа», – говорится в поздравлении главы государства.

В дни Курбан aйта мусульмане поздравляют друг друга, желают благополучия родным и близким, помогают нуждающимся. «Этот светлый праздник сближает людей, способствует укреплению общенационального единства, мира и согласия в стране», – уверен президент Казахстана.

Сегодня в Казахстане повсюду праздничная атмосфера. Например, ранним утром в мечетях Шымкента прошёл Айт-намаз, перед молитвой имамы разъясняли теологию праздника и напоминали, что в этот день следует дарить подарки и радовать своих родных и не только их. Оживление царило на городских рынках.

В 179 мечетях Кызылординской области в шесть часов утра начался Айт-намаз. После намаза в городской мечети Акмешіт-Кызылорда в красочных юртах нa площади для горожан был накрыт дастархан, состоялись спортивные состязания.

На центральной площади посёлка Шиели прихожане мечети при содействии районного акимата организовали стол для малоимущих и инвалидов. Работники районного отдела культуры и спорта подготовили праздничную программу. Дети в этот день бесплатно резвились на игровых аттракционах, им дарили игрушки.

«Религиозный мир является естественным состоянием для Казахстана»

В современном Казахстане ислам исповедует 70,2% граждан. На втором месте по числу приверженцев – христианство, главным образом православие, его исповедуют 26,3% жителей страны. Символично, что с восходящим к Ветхому Завету праздником Курбан aйт казахстанских мусульман поздравил и глава Русской Православной Церкви в республике митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, отметивший, что праздники традиционных религий Казахстана с древних времён прочно вошли в жизнь общества, стали частью культуры, украсили быт, наполнили духовным содержанием исторический путь народа.

Фото с официального сайта Президента Казахстана

«Они пробуждают в сердцах людей стремление к добру, милосердию, учат состраданию и заботе о ближних. Испокон веков последователи ведущих конфессий, населяющие Великую Степь, свидетельствовали всему миру о братолюбии и взаимоуважении», – сказал митрополит Александр.

Он процитировал слова президента Токаева о единстве и согласии, которые, по словам архипастыря, являются бесценным богатством и прочной основой государственности.

«Казахская земля стала родным домом для представителей разных этносов. Сегодня все наши граждане чувствуют сопричастность к общему прошлому, настоящему и будущему, у нас общие ценности и идеалы, – сказал архипастырь. – Убеждён, что добрые отношения между мусульманами и христианами и в дальнейшем послужат укреплению единства и согласия в нашем общем Доме – благословенном Казахстане».

Комментируя межрелигиозные отношения в Республике Казахстан, российский политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев сказал о том, что не видит в этой стране каких-либо религиозных противоречий. Более того, эксперт считает, что любые попытки религиозного экстремизма привносятся в Казахстан извне, что собственного, внутреннего «материала» для такого экстремизма в этой стране нет.

«Такого противостояния, как, например, в Европе, где католики с протестантами воевали веками, в Центральной Азии не было, особенно в Казахстане. Это специфика истории народа, традиций. Сам способ жизни кочевого народа никогда не располагал к религиозной нетерпимости. А в советское и постсоветское время религиозная толерантность в Казахстане воспитывалась сознательно и последовательно. Поэтому религиозный мир является естественным состоянием для Казахстана, хотя всегда найдутся желающие этот мир нарушить. Но эти попытки для Казахстана абсолютно чужды», – уверен Дмитрий Журавлев.

«Наше неотъемлемое преимущество»

Иллюстрацией слов российского политолога может служить прошедший в минувшем году в столице Казахстана VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, в котором приняло участие свыше 100 делегаций со всех концов планеты. В частности, среди делегатов форума был Папа Римский Франциск, который отметил, что в Казахстане в атмосфере «свободы мысли, свободы совести и свободы выражения» мирно сосуществуют представители разных конфессий.

В рамках форума Касым-Жомарт Токаев встретился с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром. В беседе президент отметил, что православие играет важную роль в укреплении единства и солидарности народа Казахстана. По словам Токаева, православная церковь вносит большой вклад в продвижение в обществе общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.

Обращаясь к делегатам съезда, Токаев заявил: «Наша древняя земля на протяжении тысячелетий выступала связующим мостом между Востоком и Западом. Здесь, в Великой Степи, билось сердце огромных кочевых империй, частью культурного кода которых неизменно была веротерпимость».

По словам президента, народ Казахстана впитал в себя традиции разных цивилизаций и религий, дух толерантности и открытости. Поэтому принцип «единство в многообразии» стал основополагающим для страны. Токаев напомнил, что в настоящее время в Казахстане в гармонии и согласии живут представители более 100 этносов, свободно действуют около 4 тыс. религиозных объединений, представляющих 18 конфессий. «Мы считаем, что это наше бесценное богатство и неотъемлемое преимущество», – убеждён президент страны.

Можно также вспомнить слова президента Токаева, прозвучавшие нынешней весной на заседании Ассамблеи народа Казахстана (АНК), чья миссия – представлять интересы всех этносов и формировать гражданскую идентичность, укрепляя межнациональную гармонию.

«Мы все – одна семья, и это не громкие слова, а наша привычная реальность, – заявил Касым-Жомарт Токаев. – Такое тесное переплетение традиций, межэтническое и межконфессиональное согласие, толерантность к другим культурам – наше бесценное достояние, наш, как сейчас принято говорить, национальный бренд».