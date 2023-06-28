Владимир Путин примет участие в пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени»

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

29 июня Владимир Путин примет участие в пленарном заседании третьего ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. В ходе заседания президенту планируется представить идеи и проекты, получившие максимально высокую оценку экспертов.

Предложения авторов идей, разделённые на три блока: цифровое и технологическое развитие, социальная тематика, экономика и предпринимательство, – представят генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, директор направления «Молодые профессионалы» АСИ, специальный представитель Президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и председатель госкорпорации «ВЭБ.РФ», председатель экспертного совета АСИ Игорь Шувалов.

Нововведение этого года – конкурс российских брендов, который проводится по поручению президента России. Задача – показать разнообразие отечественных продуктов и услуг самого широкого спектра и настроить системный механизм их поддержки на уровне федерального правительства, регионов и институтов развития.

Перед началом пленарной сессии Владимир Путин осмотрит выставку брендов, занявших в конкурсе призовые места.