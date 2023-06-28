Илон Маск ослушался мать и начал подготовку к мордобою с Цукербергом

Несколько дней назад Маск выразил готовность сразиться с Цукербергом в специальной клетке Фото: EAST NEWS

Американский бизнесмен, один из самых богатых людей мира Илон Маск начал готовиться к бою со своим коллегой, Марком Цукербергом. И уже провел серию тренировок с обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом. Об этом сообщил сам Фридман, опубликовавший кадры, на которых Маск демонстрирует различные боевые приемы, а тренер хвалит его физическую подготовку.

- Я крайне впечатлен силой Маска, его мощью и умением работать. Это было эпично. – написал Фридман, ранее, кстати, тренировавший Цукерберга. Также тренер выразил надежду, что широко разрекламированный обоими соперниками бой все же не состоится.

Несколько дней назад Маск выразил готовность сразиться с Цукербергом в специальной клетке. Причина – желание владельца корпорации Meta* создать аналог Twitter, принадлежащего Маску, где он и опубликовал свое приглашение к бою. Маск считает, что еще одна социальная сеть, которая будет находиться во владении Meta, «поставит Землю исключительно под каблук Цука без каких-либо других вариантов».

Цукерберг уклоняться от приглашения не стал и отреагировал коротко, написав на своей странице: «Назначай место».

Умерить боевой настрой попыталась мать Маска, Мэй Маск, публично запретившая сыну драться.

- Вообще-то, я отменила бой. Просто они еще не знают. И все равно, на всякий случай, снова сообщаю: поединка не будет, - написала она в Twitter.

Но, судя по всему, Илон ослушался мать и вовсю готовится к мордобою.

Предполагается, что сражение пройдет на одной из спортивных арен Лас-Вегаса. И букмекерские компании уже стали принимать ставки на его исход. Пока что фаворитом считается Цукерберг, поскольку он находится в лучшей форме.

Но Маск уверен в своей победе и обещает применить прием, который называет «морж». «Я просто лежу на своем противнике и ничего не делаю», - без тени шутки рассказал он.

* - признана экстремистской и запрещена в РФ