Алексей Резников, глава оборонного ведомства самостийной, утверждает, что «главные события» украинского контрнаступления «еще впереди» Фото: REUTERS

На Ореховском направлении ВСУ ощутили мощь авиабомб

Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией», сообщил, что тактическая авиация прицельно отбомбилась по местам скопления живой силы и техники ВСУ на ореховском направлении. Этот удар сорвал переброску подкреплений и резервов бронетехники наступающим группам Вооруженных сил Украины на Работино, которое обороняют российские подразделения. Ранее президент России уточнил , что ВСУ только на Ореховском направлении за одну неделю потеряли 280 единиц техники, из которых четыре десятка - это танки. Колесо катится.

На Краснолиманском направлении применили самоходную реактивную установку разминирования

По данным Минобороны РФ, инженеры Центрального военного округа проделали проходы на минных полях, используя самоходную реактивную установку разминирования УР-77 «Метеорит». В МО РФ сообщили: «Военнослужащие запустили реактивную ракету установки разминирования УР-77, произвели подрыв шнура, вызвали дистанционную детонацию противотанковых мин, был обеспечен безопасный проход для наших боевых машин». Также по данным главы пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова наши войска отразили атаку подразделений ВСУ в районе Малой Токмачки, уничтожив БМП, боевую бронемашину и до взвода живой силы.

На трех направлениях боевикам сложно вывезти раненых

Андрей Марочко, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, сообщил, что ВСУ испытывают сложности с эвакуаций раненых и подвозом боеприпасов в зоне СВО из-за проливных дождей. По данным Марочко, подобные трудности у украинских частей наблюдаются на Донецком, Краснолиманском и Купянском направлениях. Ливни размыли грунтовые дороги, техника ВСУ стала «застревать и вязнуть». Что русскому танку хорошо, то «леопарду» смерть.

Группировка «Запад» сорвала три попытки ротации ВСУ

Сергей Зыбинский, глава пресс-центра группировки «Запад» сообщил, что наша артиллерия за сутки сорвала три попытки ротации ВСУ в Кисловке, Новоселовском и Ольшанах. Противник потерял взвод и пикап. А экипажи наших вертолетов и самолетов нанесли 11 ударов по скоплению живой силы и техники 14-й отдельной мехбригады ВСУ и подразделениям теробороны. Российский Су-34 ракетно-бомбовым ударом нивелировал пункт временной дислокации подразделений 103-й бригады теробороны в Ковшаровке, а расчет САУ «Акация» - минометный расчет противника в Берестовом. Варите кашу из топора, а лучше из трех.

Министр обороны незалежной держит главные силы в засаде

Алексей Резников, глава оборонного ведомства самостийной, утверждает, что «главные события» украинского контрнаступления «еще впереди», В интервью изданию Financial Times украинский министр самоуверенно заявил, что, когда главное произойдет, «это увидят все». По словам Резникова, появление украинских военных в ряде населенных пунктов в серой зоне на линии боевого соприкосновения — это совсем не «главное событие» контрнаступления. Такие шаги - лишь «предварительный просмотр» перед более масштабным наступлением, и основные воинские резервы Киев еще только собирается задействовать. А сотни сожженых за три недели бронемашин и тысячи убитых и раненых украинцев — эти итоги «предварительного просмотра» в Киеве никого не смущают?

Кулеба скорбит из-за «второстепенного» участия Киева в саммите НАТО

Дмитрий Кулеба, глава украинского МИД с прискорбием сообщил, что Киев получил всего лишь приглашение участвовать во встрече «на полях» июльского саммита НАТО в Вильнюсе. В интервью CNN министр самостийной лил слезы по поводу отсутствия в НАТО однозначной позиции по членству Украины в альянсе. Кулеба уверен, что все условия для приглашения Киева в НАТО есть, но если альянс «не примет сильного решения» по поводу членства Украины, то «возобладает логика страха». Есть такое хорошее русское слово «словоблуд». На Днепре профессионалы выросли в этом деле.

Пострадавшим на Херсонщине выдали 60 млн рублей

Жители Херсонской области, утратившие имущество из-за потопа после разрушения Каховской ГЭС, на сегодня получили от властей более 60 млн рублей. В экстренных службах региона сообщили, что единовременную матпомощь выплатили более чем 6 тысячам жителей Херсонской области. В пунктах временного размещения остаются почти 1,6 тысяч человек из 8,3 тысяч эвакуированных. К сегодняшнему дню известно, что из-за прорыва Каховской ГЭС и масштабного подтопления на левобережье погибли 48 человек.

Суточные «азовцев»* в Турции - 728 долларов

Два отморозка - Сергей Волынский с позывным «Волына» и Денис Прокопенко (позывной «Редис») - из печально известного и запрещенного в России батальона «Азов»* - требуют от властей в Киеве организовать выезд в Турцию на отдых их родственников за госсчет. Посол Киева в Анкаре Василий Боднара, передал просьбу боевиков в МИД. Националисты желают, чтобы из украинского бюджета срочно оплатили оздоровительно-реабилитационные мероприятия для их родственников сроком до 12 суток. Посол также запросил у МИД Украины разрешение продлить на три месяца выплату националистам суточных и средств на аренду жилья в размере 248 и 480 долларов соответственно. Общий размер выплат находящимся в Турции украинским убийцам и насильникам составит $728 в сутки. Это вчетверо больше установленной кабмином нормы в $62 и $120.

«Азов»* - запрещенное в РФ подразделение с нацистской идеологией.

Гонимый Фирташ получил в Вене дипломатический статус от Минска

Дмитрия Фирташа, украинского бизнесмена, не смогут экстрадировать из Австрии в Соединенные Штаты. Опальный украинский экс-олигарх получил статус советника при международных организациях Республики Беларусь. Так решил Высший земельный суд Вены.В тексте решения аргументы защиты Фирташа занимают более 30 страниц. И вот бизнесмен-дипломат, которого обвиняли во взятках и организации ОПГ, «добился того, что после 9 лет судебной тяжбы» по делу об экстрадиции его в США рассмотривать начнут заново. В Киеве и Вашингтоне Фирташа люто ненавидят, а он пьет себе капучино, ест венские штрудели да посвистывает.

Экс-советник Пентагона считает ситуацию для Зеленского тяжелой

Полковник Дуглас Макгрегор, экс-советник главы Пентагона, анализируя ситуацию в конфликте Украины с Россией, уверен, что она становится все хуже для шестого президента незалежной. Макгрегор полагает: «Украинская армия на грани развала. ВСУ деморализована. Участились случаи дезертирства украинцев на российскую сторону и вообще с поля боя. Люди на Украине пытаются избегать военной службы любыми способами. У режима Зеленского большие проблемы» . Американский полковник констатирует, что армию самостийной уничтожают в ходе ее неудачного наступления, а трудности с набором новобранцев для восполнения потерь растут на глазах. Макгрегор делает вывод: «Это последний вздох для Зеленского и его окружения». Ну, может, все-таки предпоследний.

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