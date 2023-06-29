Алексей Резников, глава оборонного ведомства самостийной, утверждает, что «главные события» украинского контрнаступления «еще впереди»
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Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией», сообщил, что тактическая авиация прицельно отбомбилась по местам скопления живой силы и техники ВСУ на ореховском направлении. Этот удар сорвал переброску подкреплений и резервов бронетехники наступающим группам Вооруженных сил Украины на Работино, которое обороняют российские подразделения. Ранее президент России уточнил , что ВСУ только на Ореховском направлении за одну неделю потеряли 280 единиц техники, из которых четыре десятка - это танки. Колесо катится.
По данным Минобороны РФ, инженеры Центрального военного округа проделали проходы на минных полях, используя самоходную реактивную установку разминирования УР-77 «Метеорит». В МО РФ сообщили: «Военнослужащие запустили реактивную ракету установки разминирования УР-77, произвели подрыв шнура, вызвали дистанционную детонацию противотанковых мин, был обеспечен безопасный проход для наших боевых машин». Также по данным главы пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова наши войска отразили атаку подразделений ВСУ в районе Малой Токмачки, уничтожив БМП, боевую бронемашину и до взвода живой силы.
Андрей Марочко, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, сообщил, что ВСУ испытывают сложности с эвакуаций раненых и подвозом боеприпасов в зоне СВО из-за проливных дождей. По данным Марочко, подобные трудности у украинских частей наблюдаются на Донецком, Краснолиманском и Купянском направлениях. Ливни размыли грунтовые дороги, техника ВСУ стала «застревать и вязнуть». Что русскому танку хорошо, то «леопарду» смерть.
Сергей Зыбинский, глава пресс-центра группировки «Запад» сообщил, что наша артиллерия за сутки сорвала три попытки ротации ВСУ в Кисловке, Новоселовском и Ольшанах. Противник потерял взвод и пикап. А экипажи наших вертолетов и самолетов нанесли 11 ударов по скоплению живой силы и техники 14-й отдельной мехбригады ВСУ и подразделениям теробороны. Российский Су-34 ракетно-бомбовым ударом нивелировал пункт временной дислокации подразделений 103-й бригады теробороны в Ковшаровке, а расчет САУ «Акация» - минометный расчет противника в Берестовом. Варите кашу из топора, а лучше из трех.
Алексей Резников, глава оборонного ведомства самостийной, утверждает, что «главные события» украинского контрнаступления «еще впереди», В интервью изданию Financial Times украинский министр самоуверенно заявил, что, когда главное произойдет, «это увидят все». По словам Резникова, появление украинских военных в ряде населенных пунктов в серой зоне на линии боевого соприкосновения — это совсем не «главное событие» контрнаступления. Такие шаги - лишь «предварительный просмотр» перед более масштабным наступлением, и основные воинские резервы Киев еще только собирается задействовать. А сотни сожженых за три недели бронемашин и тысячи убитых и раненых украинцев — эти итоги «предварительного просмотра» в Киеве никого не смущают?
Дмитрий Кулеба, глава украинского МИД с прискорбием сообщил, что Киев получил всего лишь приглашение участвовать во встрече «на полях» июльского саммита НАТО в Вильнюсе. В интервью CNN министр самостийной лил слезы по поводу отсутствия в НАТО однозначной позиции по членству Украины в альянсе. Кулеба уверен, что все условия для приглашения Киева в НАТО есть, но если альянс «не примет сильного решения» по поводу членства Украины, то «возобладает логика страха». Есть такое хорошее русское слово «словоблуд». На Днепре профессионалы выросли в этом деле.
Жители Херсонской области, утратившие имущество из-за потопа после разрушения Каховской ГЭС, на сегодня получили от властей более 60 млн рублей. В экстренных службах региона сообщили, что единовременную матпомощь выплатили более чем 6 тысячам жителей Херсонской области. В пунктах временного размещения остаются почти 1,6 тысяч человек из 8,3 тысяч эвакуированных. К сегодняшнему дню известно, что из-за прорыва Каховской ГЭС и масштабного подтопления на левобережье погибли 48 человек.
Два отморозка - Сергей Волынский с позывным «Волына» и Денис Прокопенко (позывной «Редис») - из печально известного и запрещенного в России батальона «Азов»* - требуют от властей в Киеве организовать выезд в Турцию на отдых их родственников за госсчет. Посол Киева в Анкаре Василий Боднара, передал просьбу боевиков в МИД. Националисты желают, чтобы из украинского бюджета срочно оплатили оздоровительно-реабилитационные мероприятия для их родственников сроком до 12 суток. Посол также запросил у МИД Украины разрешение продлить на три месяца выплату националистам суточных и средств на аренду жилья в размере 248 и 480 долларов соответственно. Общий размер выплат находящимся в Турции украинским убийцам и насильникам составит $728 в сутки. Это вчетверо больше установленной кабмином нормы в $62 и $120.
«Азов»* - запрещенное в РФ подразделение с нацистской идеологией.
Дмитрия Фирташа, украинского бизнесмена, не смогут экстрадировать из Австрии в Соединенные Штаты. Опальный украинский экс-олигарх получил статус советника при международных организациях Республики Беларусь. Так решил Высший земельный суд Вены.В тексте решения аргументы защиты Фирташа занимают более 30 страниц. И вот бизнесмен-дипломат, которого обвиняли во взятках и организации ОПГ, «добился того, что после 9 лет судебной тяжбы» по делу об экстрадиции его в США рассмотривать начнут заново. В Киеве и Вашингтоне Фирташа люто ненавидят, а он пьет себе капучино, ест венские штрудели да посвистывает.
Полковник Дуглас Макгрегор, экс-советник главы Пентагона, анализируя ситуацию в конфликте Украины с Россией, уверен, что она становится все хуже для шестого президента незалежной. Макгрегор полагает: «Украинская армия на грани развала. ВСУ деморализована. Участились случаи дезертирства украинцев на российскую сторону и вообще с поля боя. Люди на Украине пытаются избегать военной службы любыми способами. У режима Зеленского большие проблемы» . Американский полковник констатирует, что армию самостийной уничтожают в ходе ее неудачного наступления, а трудности с набором новобранцев для восполнения потерь растут на глазах. Макгрегор делает вывод: «Это последний вздох для Зеленского и его окружения». Ну, может, все-таки предпоследний.
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