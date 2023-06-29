Военная спецоперация на Украине 29 июня 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 июня 2023 года.

Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВСУ ежедневно атакуют российские позиции в районе Артемовска, однако ВС РФ успешно сдерживают натиск противника.

По его словам, район населенного пункта Артемовск остается самым напряженным участком на линии боевого соприкосновения в зоне ответственности ЛНР.

Оперативные службы Запорожской области сообщили об успешном отражении российскими подразделениями ПВО ракетного удара ВСУ по Мелитополю.

Как уточнялось, укронацисты ночью, в 00:30, совершили попытку обстрела Мелитополя. Успешно отработала система ПВО, повреждений, жертв и пострадавших нет.

Минобороны России опубликовало видео уничтожения колонны бронетехники ВСУ разведывательно-ударными вертолетами на Южно-Донецком направлении. На кадрах видео можно увидеть три единицы украинской бронетехники, которые поражают управляемыми ракетами прямо в движении.

Владимир Рогов сообщил, что утром 28 июня подразделения ВСУ вновь пошли в наступление в Запорожской области, однако не смогли прорвать российскую оборону и лишь потеряли несколько танков и боевых машин пехоты.