В Ярославской области впервые в России ввели штрафы за плевки на улице

Штрафовать за плевок в Ярославской области будут серьезно - 1500 рублей. Фото: Shutterstock

В Ярославской области начали борьбу с наплевательским отношением, причем в буквальном смысле. Теперь любителей плеваться на улице будут жестко штрафовать. Такая норма вводится впервые в России.

Жителям приходилось ходить по тротуарам, как по минному полю, но делать замечания плевакам по закону вроде бы и не за что. Этические нормы, как говорится, к делу не пришьешь. Нервы от бескультурного поведения в общественных местах не выдержали у губернатора Михаила Евраева. По его инициативе внесли поправки в областной закон об административных правонарушениях.

Теперь на бескультурщиков есть управа, и она финансово ощутимая. Штрафовать за плевок будут серьезно - 1500 рублей. Если нарушитель окажется рецидивистом и снова попадется на плевках, то штраф выпишут вдвое больше - 3000 рублей.

Кстати, подобные нормы уже действуют в Казахстане и Сингапуре, там в переводе на российские рубли штраф предусмотрен в размере 2,9 тысяч и 63 тысячи рублей.

В Ярославской области надеются, что новые штрафы станут хорошей воспитательной мерой. Главное еще эффективно ловить нарушителей. Самое сложное в этом - собрать доказательства на тех, кто плюнул и пошел спокойно дальше.